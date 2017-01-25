Новая коллекция SUBBOTA Label

Команда SUBBOTA showroom представляет вторую коллекцию SUBBOTA Label.

SUBBOTA Label — это одежда, которая заполняет пробел между вещами на работу и нарядами на выход. Одежда, которая ложится в основу гардероба и легко миксуется с уже существующими в нем вещами.

В новой коллекции SUBBOTA Label делает ставку на базовый гардероб, предпочитая комфорт, качество, актуальность и нестандартный подход к созданию образа. Платья-рубашки, выполненные в традиционных для мужского гардероба расцветках, дополнены ассиметричными рюшами на рукавах и вырезом на плече. Монохромные и в тонкую полоску платья на бретелях можно надеть на футболку или создать более сложный look в сочетании с платьями-рубашками. Мягкая фактурная ткань костюмов и особая посадка брюк позволяют создать модный деловой образ, и расслабленный — с футболкой и кроссовками или грубыми ботинками. Юбки с запахом и более смелая альтернатива — баски, которые SUBBOTA Label предлагает носить поверх брюк или платьев-рубашек, выполнены из фактурной шерсти.

«SUBBOTA Label близка по духу американским брендам, представленным в SUBBOTA showroom, — говорит совладелица и байер SUBBOTA Showroom Анастасия Деменская. — На первый взгляд, это очень простые вещи. Но именно такая одежда со временем оказывается незаменимой, рождает множество сочетаний и становится любимой. Ее красота в простоте. Мы помним, для кого мы создали SUBBOTA Label — одежду, которую мы продаем, будут носить не модели, а простые девушки. Не всегда идеальные, но прекрасные в своей естественности и индивидуальности. В нашей одежде каждая должна чувствовать себя хорошо!»

SUBBOTA showroom

Санкт-Петербург, Б. Конюшенная ул., 1

8 (981) 103-45-13

subbotastore@yandex.ru

Instagram: @subbotalabel @subbota_showroom

Тэги: SUBBOTA Label, базовый гардероб, повседневная мода, российская мода, Санкт-Петербург