Галерея «Веллум» представляет выставочный проект «Арефьевцы и Митьки»

Семья Шагиных в неофициальном искусстве

2 – 18 февраля 2017

Центр дизайна ARTPLAY / Малый выставочный зал

Выставка «Арефьевцы и Митьки. Семья Шагиных в неофициальном искусстве», организованная галереей «Веллум» в центре ARTPLAY, пройдёт со 2 по 18 февраля 2017 года. В центре экспозиции – более 200 работ семьи Шагиных – классиков советского нонкомформизма – Владимира Шагина, Натальи Жилиной и Дмитрия Шагина. Один из блоков выставочного проекта включит работы членов легендарной группы «Митьки» – Андрея Филиппова, Василия Флоренского, Василия Голубева, Андрея Кузнецова, Татьяны Шагиной и др.

Проект показывает творческую жизнь типичной семьи ленинградских интеллигентов, все представители которой были и являются художниками. Первое поколение семьи – Владимир Шагин и Наталья Жилина – входили в «арефьевский круг», группу ленинградских художников, в послевоенные годы продолжавших традиции русского авангарда; их считают предтечами нонконформистов 1960-х. Второе поколение – Дмитрий Шагин, «главный митёк» страны; его имя получило движение и группа «Митьки». Как всякое яркое и талантливое явление, «Митьки» имеют свои истоки, их творческая система выросла из принципов «арефьевского круга» и всей ленинградской школы живописи. Переосмысливая, добавляя собственные изобразительные средства, художники-митьки с успехом решали не только задачи чистого искусства, но и создали целую мифологию. Именно они явились отражением существования для целого поколения «дворников и сторожей», идущих вслед за ними интеллектуалов или пытающихся быть интеллектуалами, «несогласных», тех, кому на рубеже 1980 ‒ 1990-х годов было по двадцать, и для которых Гребенщиков в музыке и Шагин в живописи стали, как теперь говорят, «иконами».

Дмитрий Шагин «Митьки в машине», 1996 г.

Родоначальником семьи стал Владимир Шагин (1932–1999). Шагин-старший – выдающийся график и живописец, один из главных героев знаменитого «арефьевского круга» – группы ленинградских художников, которые в послевоенное время свободой своего творчества предвосхитили неофициальное искусство 1960-х годов. Личная и творческая судьба Владимира Шагина повторила все причудливые зигзаги пути, на который обрекла группу «арефьевцев» господствовавшая советская идеология, нетерпимая к любым проявлениям инакомыслия. В начале 1960-х Шагин, как и многие его коллеги из «арефьевского круга», получил 6 лет тюрьмы за антисоветскую деятельность. После принудительного психиатрического лечения, популярного инструмента репрессий в СССР, Владимир Шагин не отошёл от творчества и плодотворно работал до конца жизни.

Наталья Жилина (1934-2005) была женой Владимира Шагина и также входила в «арефьевский круг». Однако она постепенно перешла от свойственной группе экспрессионистской манеры к более тихой и сосредоточенной живописи, испытывая влияние философии и богословской литературы. Наталья иллюстрировала Шекспира, Булгакова, обэриутов и оформляла научные издания. А в 1970-е её произведения выставлялись на квартирных и «газаневских» выставках, за что художницу лишили работы, уволив из Художественного фонда. Позже Жилина стала супругой Бориса Смелова (1951-1998), легендарной личности, фотохудожника, которого называли одним из столпов ленинградского андерграунда.

Сын Владимира и Натальи, Дмитрий Шагин (р. 1957) успешно продолжил дело отца. Окончил знаменитую СХШ – Среднюю художественную школу при Академии художеств. Среди своих учителей называет, в первую очередь, своих родителей, затем – лидера ленинградских неформальных художников Александра Арефьева, своего отчима Смелова, с которым, как говорит Шагин, «вдвоём лазали по крышам и фотографировали», наконец, ещё одного известного «арефьевца», Рихарда Васми. С 1976 года Дмитрий Шагин регулярно участвовал в выставках ленинградского неофициального искусства. Был среди основателей и членов совета группы ТЭИИ (Товарищество Экспериментального Изобразительного Искусства). В 1984 году, по словам Шагина-младшего, было изобретено слово «Митьки» – Дмитрий-Митя-Митёк. В 1985 году прошла первая выставка, в названии которой стояло именно это слово. В творчестве «Митьков» сохранились и продолжили развиваться многие черты изобразительного языка «арефьевцев». Обе группы отличает внимание к городскому фольклору, простодушный и одновременно ироничный взгляд на повседневность и её поэтическая обработка.

В экспозиции также будут представлены фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена жизнь двух поколений ленинградских художников. В рамках выставки состоятся выступления Дмитрия Шагина с собственными музыкальными проектами.

Вход: свободный

Галерея «Веллум»

Тел. +7 (985) 776-33-31

www.vellum.ru

Место проведения проекта:

Центр дизайна ARTPLAY / Малый выставочный зал

Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 10

www.artplay.ru

Тэги: галерея "Веллум", группа "Митьки", Москва, нонконформисты, Центр дизайна ARTPLAY