Стивен Мейзел для ZARA

26.01.2017 • Мода • : 39

Испанская марка «быстрой моды» ZARA представляет рекламную кампанию сезона весна-лето 2017 через объектив известного фотографа Стивена Мейзела. В кампании заняты модели Лекси Болинг, Витория Черетти, Кики Вилемс, Лейла Голдкул, Луизиана Гонсалес, Нора Атталь и Юн Янг Бей.

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Коллекция весны-лета 2017 выглядит смешением различных стилей: балетной эстетики — струящиеся платья, балетки с тесемками, стиля гранж — прозрачные юбки, кожаные ботинки на толстой подошве и рюкзаки, и спортивных элементов — короткие куртки на «молнии», парки, дутые жилеты и леггинсы.

www.zara.com

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