Назад в 70-е: коллекция Loriblu весна-лето 2017

Лейтмотивы грядущего сезона – это радость жизни, любовь к природе, чувственность. В новой коллекции марка Loriblu удивительным образом соединила верность традициям и нестандартные дизайнерские решения, высокую моду и инновации, комфорт и роскошь.

«Элегантность как образ жизни» — пожалуй, такой девиз наиболее точно характеризует философию бренда Loriblu. Почерк талантливого Грациано Кукку легко узнаваем, каждая новинка становится абсолютным must-have среди модниц всего мира. Не менее приятно и то, что Loriblu создают обувь для жизни, а не только для подиума.

Сезон весна-лето 2017 – это ностальгия по 70-м, яркость тропических цветов, возвращение классики, блеск золота, контрастные сочетания. Новая коллекция включает в себя линии:

Tropical

Свежесть джунглей, тепло карибских пляжей и сладость тропических фруктов ощущаются буквально физически при взгляде на модели из Тропической линии Loriblu. Основные цвета коллекции — бирюзовый и аквамарин, фуксия и коралловый, пастельный бежевый и классический коричневый. Здесь найдутся модели и для летних вечеринок, и для размеренных прогулок вдоль набережной: туфли на высоком каблуке, сандалии из нежнейшей замши, гладиаторы с рисунком в виде пальм. Изюминка линии — босоножки на платформе с необычными узорами, выполненными с применением лазерных технологий.



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Loriblu 2017

Loriblu 2017

Seventies

Поклонницы Джони Митчелл оценят эту линейку по достоинству: в коллекции есть туфли на танкетке или платформе, босоножки на широком квадратном каблуке, сандалии с бахромой и на плоской подошве в пастельных тонах с цветочным принтом. Впрочем, не обязательно воссоздавать образ длинноволосой дивы с густой чёлкой и гитарой в руках: модели Loriblu гармонично впишутся в гардероб современной девушки.



New Mignon

Всё новое – это хорошо забытое старое. Хотя едва ли можно сказать, что культовая модель Mignion была забыта. Босоножки с простыми и сложными кожаными плетениями покорили Европу в 1978 году. С тех пор было создано множество вариаций легендарного миньона. 2017 год не стал исключением.

Evening

Настоящий бриллиант звёздных вечеринок и ковровых дорожек, ода любви и романтике… Среди творений Loriblu – босоножки из сатина, декорированные кристаллами Swarovski, лодочки телесного цвета, ботильоны из перфорированной кожи. В свадебной коллекции ключевым цветом на этот раз стал снежно-белый.

Black & Gold

Коллекция, вдохновлённая атмосферой квартала Soho. Black & Gold – это гламур, роскошь и провокация. Пряжки, цепочки и ремешки подчёркивают бунтарский дух и харизму обладательниц обуви из этой линейки. Не обошлось и без повседневных моделей: цветных лоферов и сверкающих кроссовок.

Коллекция весна-лето 2017 – это не только роскошная обувь, но и аксессуары: клатчи для торжественных церемоний, удобные сумки-шоперы, крупные сумки с логотипом бренда.

Отдельного внимания заслуживает коллекция для сильного пола: Loriblu представляет широкий выбор мужской обуви, которая подчеркнёт статус и харизму своего обладателя. Здесь вы найдёте элегантные лакированные туфли, классические лоферы актуальных расцветок, сникерсы и удобные мокасины на резиновой подошве.

Интернет-магазин: loriblushop.ru

Тэги: Loriblu, босоножки, весна-лето 2017, дизайнерская обувь, мода 2017