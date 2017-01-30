Ирина Шейк в рекламной кампании BALLY весна-лето 2017

Модельный дом Bally сотрудничает с признанной моделью Ириной Шейк и нью-йоркским фотографом Грегори Харрисом с целью создания смелой и энергичной кампании весенне-летнего сезона 2017 года.

Ирина Шейк, наряду с восходящими мужскими моделями Китом Батлером и Дэвидом Труликом, снялась в яркой, пронизанной духом 80-х годов, последней рекламной кампании модельного дома Bally. Поколение MTV, журнал Энди Уорхола «Interview», поп-арт… Снятая в Лондоне в октябре 2016 года кампания проходила под руководством арт-директора Франка Дюрана с участием стилиста Джонатана Кайе.

Слоган «Bally is Super», который отмечен на протяжении всей кампании, впервые использовался брендом в 1979 г. и отражает игривый оптимизм бренда.

Тэги: Bally, весна-лето 2017, Ирина Шейк, рекламная кампания