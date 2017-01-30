Петербургская марка GATE31 открыла свой магазин в Москве

Команда Gate31, основоположники петербургского минимализма, открыла двери своего первого магазина в столице в эти новогодние праздники.

Gate31 — это магазин одежды для женщин, которые ценят современный, функциональный, продуманный дизайн, где каждая коллекция построена на принципах минимализма и чистоты линий.

«При создании этого проекта мы вдохновлялись скандинавской эстетикой, дизайном и современной архитектурой, отличающейся своей простотой и аутентичностью. Все это прослеживается в коллекциях одежды, аксессуаров, в интерьере и наших съемках.

Здесь мы представили свою первую коллекцию под брендом GATE31, где основной акцент сделан на форме и ее содержании, с большим вниманием к качеству и деталям. Сочетание традиционных методов и новых технологий делают нашу одежду вне времени и трендов.

Новый GATE31 — это 150 кв. метров чистоты и минимализма. Наша концепция вышла за пределы магазина одежды. Сейчас это уже больше чем лаконичный образ, это стиль жизни. Мы представляем корнеры с австралийской косметикой Grown Alchemist и итальянским брендом для волос Davines, предметы интерьера московской студии Krapiva, отдел книг от издательства Garage и европейских изданий SSAW, Another Magazin, Selfservice и прочие«.

В обоих городах установлена одинаковая ценовая политика, а дисконтные карты действуют во всех магазинах.

На этом команда GATE31 не остановится. В самых ближайших планах открытие еще нескольких магазинов в Москве.

POP-UP STORE GATE31: Дизайн-завод «Флакон», Москва, Большая Новодмитровская ул., 36, зона «Маркет».

instagram.com/31gate

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