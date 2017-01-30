Коллекция Via Delle Perle весна-лето 2017

Каждая коллекция Via Delle Perle — это прекрасное воплощение искусства, итальянских мануфактурных традиций и понимания, что действительно нужно женщине.

В новой коллекции VDP весна-лето 2017 сочетаются чистое искусство, выраженное через принты и детали ручной работы. Модели из коллекции обладают отличительными чертами, которые делают бренд узнаваемым и запоминающимся: это всегда дорогие ткани, живые и сочные цвета, и креативный дизайн.

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VDP 2017

VDP 2017

В этом сезоне главный дизайнер Кристиан Бланкен делает акцент на цветочный принт и яркую полоску. Тропические настроения в приталенных платьях и юбках с преобладающим розовым цветом отлично играют с классическими силуэтами брюк и пиджаков. Брюки и пиджак с коротким рукавом, и платье с длиной выше колена выполнены из плотной ткани в сочную розово-оранжевую полоску.

Летние образы, сочетающие в себе футболки свободного кроя с цветочными аппликациями и кристально белые брюки, идеально подойдут для теплого летнего вечера. А платья и пиджаки с розовыми и оранжевыми орхидеями добавят в ваш гардероб немного свежести.

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