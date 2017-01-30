Коллекция Via Delle Perle весна-лето 2017

30.01.2017 • Мода • : 68

Каждая коллекция Via Delle Perle — это прекрасное воплощение искусства, итальянских мануфактурных традиций и понимания, что действительно нужно женщине.

В новой коллекции VDP весна-лето 2017 сочетаются чистое искусство, выраженное через принты и детали ручной работы. Модели из коллекции обладают отличительными чертами, которые делают бренд узнаваемым и запоминающимся: это всегда дорогие ткани, живые и сочные цвета, и креативный дизайн.

  • VDP 2017
    VDP 2017
  • VDP 2017
    VDP 2017
  • VDP 2017
    VDP 2017

В этом сезоне главный дизайнер Кристиан Бланкен делает акцент на цветочный принт и яркую полоску. Тропические настроения в приталенных платьях и юбках с преобладающим розовым цветом отлично играют с классическими силуэтами брюк и пиджаков. Брюки и пиджак с коротким рукавом, и платье с длиной выше колена выполнены из плотной ткани в сочную розово-оранжевую полоску.

Летние образы, сочетающие в себе футболки свободного кроя с цветочными аппликациями и кристально белые брюки, идеально подойдут для теплого летнего вечера. А платья и пиджаки с розовыми и оранжевыми орхидеями добавят в ваш гардероб немного свежести.

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest