Выставка «Дмитрий Иконников. Полёт в восходящем потоке»

Галерея ARTSTORY представляет выставочный проект

«Дмитрий Иконников. Полёт в восходящем потоке». Живопись и графика

1 февраля – 19 марта 2017

Вернисаж: 31 января в 19.00

Выставочный проект Дмитрия Иконникова «Полёт в восходящем потоке» пройдёт в галерее ARTSTORY с 1 февраля по 19 марта 2017 г. Центральную часть экспозиции составят произведения, сделанные за последние два года, многие из них подготовлены специально к этой персональной выставке. Большой блок включает живопись художника середины 1990-х – начала 2000 гг., кроме того, будут показаны и совсем ранние, юношеские работы мастера – ещё конца 1960-х гг.

Автор на протяжении всей жизни обращается к сериям «Город: вход со двора», «Среда обитания», которые он показывает не только в художественном, но и литературно-эссеистическом воплощении. В рамках выставочного проекта в свет выйдет книга, включающая не только изобразительный ряд, но и литературные тексты, стихи Дмитрия Иконникова. Как говорит сам автор: «Это записки про жизнь, про работу, про всё впечатления, которые есть и остаются у меня в памяти, и где всё абсолютно взаимосвязано».

«Петр и Андрей рыбу ловят, Фома помогает», 2016

Выставить работы последних лет для художника, перенёсшего в 2014-м тяжёлую болезнь, которая заставила его пересмотреть многое, – сейчас главное, чтобы доказать, что в творчестве он остаётся состоятельным, ему есть о чём говорить с собой и со зрителем.

Сложносочинённые философско-поэтические, метафорические образы живописи и прозы автор объединяет новым названием, новой идеей. «Полёт в восходящем потоке» – отнюдь не только отношение к последним работам, это «общий принцип проживания жизни». Об идее выставки и о своём жизненном принципе художник Иконников говорит так: «Пока ты можешь ощущать этот полёт, ты живёшь. Это состояние творчества, подъёма души. Как только я перестану летать – я умру… Так случилось, что болезнь трижды пыталась оторвать меня от жизни. И это ощущение прерванного полёта – самое страшное в моей жизни. Умирать не страшно. Страшно жить с ощущением, что никогда больше не войдёшь в этот поток. Но мне повезло. Сейчас мне 65. И я все ещё в восходящем потоке…».

Выставка в ARTSTORY открывается как раз в день рождения автора – 31 января.

Дмитрий Иконников никогда не стремился угодить господствующим вкусам и трендам, критике и публике, но всегда находился в диалоге с художественной традицией. Его сюжетные и фигуративные композиции вполне «умещаются» в вечные жанры – пейзаж, портрет, натюрморт… Не так часто сегодня можно видеть живопись, которая обращается к зрителю на пластическом языке, равно классическом и современном.

Верный своему образованию графика – художник окончил графический факультет Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, – Иконников многие работы делает на бумаге. Это касается и масштабных произведений, а также эскизов и рисунков, которые также будут представлены в рамках проекта. Кстати, Иконников – один из немногих художников, у которых зарисовки являются не подготовительными, а самодостаточными произведениями.

Художник использует авторскую технику, а для создания фактуры нередко «включает» в свои произведения разные материалы и рельефные пасты. Возникает тонкая игра с просвечивающими поверхностями, с разнообразной фактурой, напоминающей, как пишут о нём искусствоведы, то естественные неровности оштукатуренной стены, то зеркальную поверхность воды, то плотно утрамбованный песок пляжа. Иногда кажется, что перед вами – фрагменты неких никогда не виданных росписей на стенах непостроенных зданий.

Иконников никогда не отгораживается от своих персонажей, а причисляет себя к ним, участвуя в их «историях», будь то тяжёлые заполярные будни («Жизнь за полярным кругом», 1990) или лёгкие отражения в венецианских каналах («Отражение, 2012; «Моя Италия» 2015). А ещё «Петр и Андрей рыбу ловят, Фома помогает» (2016), «Сидящие» (1998), «Бражники» (2002), «Сон» (2015), «Странник» (2006), «Это все рок-н-ролл» (2002) и многие другие работы, в которых автор нередко провоцирует зрителей увидеть в привычных вещах символические смыслы. Сумеют ли зрители понять и «прочесть» его архетипические порой подтексты и ассоциации, покажет и новый персональный проект мастера «Полёт в восходящем потоке».

Галерея ARTSTORY: Москва, Старопименовский пер., д. 14 (м. «Тверская», «Маяковская»)

Тел. 8 495 650 13 43

Ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

www.art-story.com

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