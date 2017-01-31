UR-106 Flower Power. Любовь с первого взгляда

Любовь с первого взгляда – это настоящий удар молнии. Ваши глаза блестят, сердце бьется в учащенном ритме, ваши чувства обострены, жизнь наполнена до предела. Именно такой «удар молнии» воплощен в модели UR-106 – его версии Flower Power, выпускаемой в ограниченной серии из 11 экземпляров. Конечно, это подлинный URWERK. Конечно, речь идет о сложных часах. Конечно, это произведение высокого часового искусства. Но прежде всего UR-106 невероятно красива, привлекательна и сексапильна.

Подобрать слова, эпитеты, которые бы точно охарактеризовали часы URWERK – дело непростое. Первое, что бросается в глаза, – их чрезвыйчайная оригинальность. Конечно, мир наводнен оригинальными часами, но даже в этом океане оригинальности они моментально узнаваемы благодаря некой «изюминке». Эта «изюминка» ощущается и в UR-106 Flower Power. В новом произведении URWERK неразрывно слились сталь и бриллианты, физика и лирика, комфорт и высокоточная механика.

Корпус UR-106 Flower Power инкрустирован 239 бриллиантами качества Top Wesselton, общим весом 2,53 карата (включая заводную головку). Изготовление корпуса проходило под руководством женевского дома Magnin, который с 1959 года специализируется на элементах внешней отделки часов. «Сложность конструкции корпуса невероятно затрудняла процесс инкрустации. Корпус моноблочный, изготовлен из цельного стального блока. Механообработка стали – чрезвычайно трудоемкий процесс ввиду твердости материала. Нам необходимо было инкрустировать лицевую часть корпуса методом мощения, заполнить выпуклое пространство вокруг стекла и выложить его внешний фриз. Затем, как в мандале, мы тщательно отобрали и огранили соответствующие бриллианты для мощения, и расположили их в определенном «восходящем» порядке», – объясняет генеральный директор Патрик Магнен.

Если вы захотите подвергнуть максимально жесткому тесту этот шедевр, инкрустированный бриллиантами, проведите по нему платком из тончайшего шелка. UR-106 Flower Power выдержит и это испытание: платок соскользнет по корпусу часов, как по зеркальной поверхности. В целом, эта модель ювелирных часов отвечает самым строгим критериям. Нечеловеческие усилия, многочасовой труд – все это должно остаться за кадром. Сверкающие бриллианты гармонично сливаются с корпусом. При этом создается впечатление удивительной легкости и света. Кажется, что ничто не удерживает драгоценные камни в гнездах на металлической поверхности.

Помимо роскошного корпуса, была проделана работа над механизмом карусели UR-106 Flower Power. Соучредитель дома URWERK и главный дизайнер URWERK Мартин Фрай поясняет: «С тех пор, как в 2015 году нами была выпущена линейка 106, я сразу стал думать о ее будущих модификациях. Например, игра бриллиантов и света доставляет мне истинное удовольствие. Мы довольно долго работали с инженером над эскизом цветов нашего последнего детища. Для этого потребовалось создать целый ряд моделей из воска, чтобы добиться желаемого результата. Каждый цветок отлит из белого золота, инкрустируется и затем устанавливается на карусель».

Осью сателлитного указателя времени UR-106 служит нежный цветок лотоса, инкрустированный 30 бриллиантами, каждый из которых тщательно подобран и закреплен искусным специалистом-ювелиром. Единственное, что напоминает о механической функции этой изысканной детали, – часовой винт с эксклюзивным декором, спрятанный в самом центре композиции. Весь этот буколический пейзаж дополняют три орнаментальные детали в форме цветка из золота и бриллиантов. Каждая из них состоит из пяти инкрустированных лепестков и закреплена между сателлитными указателями часов. Благодаря присутствию этих трех цветков непрерывно вращающаяся карусель дышит, как живой организм. Их функция – обеспечение равновесия сложного механического устройства.

Любимое детище URWERK – указатель времени с «блуждающим часом» состоит из трех сателлитов, на каждый из которых нанесено по 4 часовых деления. Они проплывают один за другим перед минутной шкалой, обеспечивая аналоговую и цифровую индикацию времени. Дополнительное устройство на циферблате UR-106 – указатель фаз Луны. «Мы уделили особое внимание мельчайшим деталям UR-106. Вот уже 18 лет, как мы вынашиваем эту идею, и ни о каких уступках не могло быть и речи. Карусель и сателлитная система с дисками подверглись тщательному сатинированию и пескоструйной обработке вручную. Нами с любовью выписано краской каждое часовое и минутное деление. Тончайшее кружево минутной шкалы – плод работы наших мастерских. Цвет указателя фаз Луны – ляпис-лазурь – выбран из сотен представленных оттенков синего. Кружево лотоса на оборотной стороне часов полностью соответствует эскизу Мартина».

www.urwerk.com

Тэги: Urwerk, дорогие часы, женские часы