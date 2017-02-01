Пре-коллекция бренда Caterina Leman

01.02.2017 • Шопинг • : 35

Премьерная коллекция весна-лето 2017 бренда Caterina Leman открывает весну в наших сердцах и в наших гардеробах.

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Pre-collection Caterina Leman предлагает нам платья и костюмы насыщенных цветов, рождающие весеннее настроение и вносящие в жизнь новые краски и новые перспективы.

Каждое из них достойно стать нарядом для романтичных весенних встреч или вдохновляющим решением для офиса. Классические силуэты и лаконичные линии в сочетании с модными акцентами призваны подчеркнуть женственность. А свежие оттенки бирюзы, нежный пепельно-розовый и яркий коралл добавят блеск глазам и легкость походке.

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