Буйство цвета в коллекции Accessorize весна-лето 2017

02.02.2017 • Шопинг • : 95

Новая коллекция Accessorize 2017 предназначена поднимать настроение – яркие сумки в стиле mix and match, цветочные мотивы и смелые решения с вышивкой, минималистичные украшения, восточные принты в современной интерпретации – коллекция буквально во всех смыслах «пестрит» самыми модными и востребованными трендами.

  • Accessorize 2017
    Accessorize 2017
  • Accessorize 2017
    Accessorize 2017
  • Accessorize 2017
    Accessorize 2017

Повязка на волосы, кошелёк, шарф или маленькая сумка через плечо – ищите свою порцию эндорфина во всех магазинах Accessorize, а также в онлайн-магазине accessorize.ru.

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