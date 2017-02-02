Буйство цвета в коллекции Accessorize весна-лето 2017

Новая коллекция Accessorize 2017 предназначена поднимать настроение – яркие сумки в стиле mix and match, цветочные мотивы и смелые решения с вышивкой, минималистичные украшения, восточные принты в современной интерпретации – коллекция буквально во всех смыслах «пестрит» самыми модными и востребованными трендами.

Previous

Next Accessorize 2017

Accessorize 2017

Accessorize 2017

Повязка на волосы, кошелёк, шарф или маленькая сумка через плечо – ищите свою порцию эндорфина во всех магазинах Accessorize, а также в онлайн-магазине accessorize.ru.

Тэги: Accessorize, аксессуары, весна-лето 2017, мода 2017