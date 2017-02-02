Предбазельские часовые новинки Bell & Ross

Bell & Ross – компания, славящаяся созданием профессиональных авиационных часов. Знаковые квадратные часы с четкими линиями были выпущены в 2005 году. Сегодня бренд делает еще один шаг вперед, представляя новые модели BR03-92 Horograph и BR03-92 Horolum, которые являются своего рода приглашением к путешествию. Функциональный циферблат часов выполняет миссию отображения времени с максимальной эффективностью.

Новые модели BR03-92 Horograph и BR03-92 Horolum прекрасно вписываются в линейку наручных часов Bell & Ross. Они предназначены для путешествий и отличаются удобством считывания показаний времени. Современный корпус моделей выполнен в традиционном для Bell & Ross стиле «круг в квадрате», напоминающем приборы в кабинах самолетов. С эстетической точки зрения, эти часы перенимают одну из великих заповедей дизайна: «Форма, обусловленная функциональностью». Баухауз, легендарная немецкая школа изобразительного искусства, находилась у истоков этого движения, которое характеризуется обилием прямых углов, чистых линий и минимальным орнаментом. Движение, опережавшее свое время, было основано еще в 20-е годы и стало основоположником современного дизайна. BR03-92 Horograph и BR03-92 Horolum являются достойными наследниками этого авангардного движения.

BR03-92 Horograph и BR03-92 Horolum были разработаны в соответствии с принципами индустриальной эстетики. Их простые линии и квадратные корпуса служат тому свидетельством. Обе модели отличаются современным дизайном, отсылающим к авиационным приборам. Модель BR03-92 Horograph напоминает часы в терминалах аэропорта. Как и последние, она оснащена простым лаконичным циферблатом с четкими цифрами. В свою очередь, дизайн модели BR03-92 Horolum вдохновлен подсветкой взлетно-посадочной полосы, направляющей пилотов днем и ночью. Название моделей состоит из общего корня «оро» (от латинского «ора» – час), «граф» (графика) или «лум» (от латинского «люмен» – свет).

BR03-92 HOROGRAPH

Эта модель предназначена для индикации времени с предельной ясностью и точностью. Своим циферблатом модель напоминает часы в аэропорту.

Выполненный в фирменном стиле Bell & Ross, матовый корпус модели сделан из стали с микроструйной обработкой. Данная технология заключается в распылении под высоким давлением крошечных стеклянных шариков на поверхность металла. Это придает ей шероховатость, однородный вид и чистый сероватый оттенок. Квадратный стальной корпус впервые подвергся матовой обработке, а потому является антибликовым, т.е. не отражает солнечный свет. Это подчеркивает чрезвычайно графический вид часов и напоминает об их сугубо утилитарной функции.

Конструкция циферблата проста. Часовые метки-палочки обеспечивают легкость считывания показаний. Подобный тип циферблата является классическим в часовой индустрии. Больше нет надобности доказывать его эффективность. Метки и стрелки контрастируют с черной поверхностью, что также усиливает удобочитаемость показаний.

BR03-92 HOROLUM

Благодаря светящимся стрелкам и меткам с покрытием Superluminova® эта модель гарантирует удобство считывания показаний времени днем и ночью. Подсветка на циферблате этих часов напоминает яркое зеленое освещение взлетно-посадочной полосы, направляющее пилотов в темноте. Эти часы станут прекрасным спутником для полуночников.

Форма корпуса часов напоминает первые модели BR-01. Корпус выполнен из стали с микроструйной обработкой.

Циферблат сделан из латуни и родия с микроструйной обработкой. Благодаря своей отделке циферблат и корпус визуально представляют собой единый блок одного цвета. Циферблат образован из двух наложенных друг на друга металлических пластин с многослойной конструкцией. Верхняя серая секция с вырезанными отверстиями вокруг цифр и меток открывает взгляду фотолюминесцентное покрытие на нижней пластине. С его несравненным блеском, зеленое покрытие Superluminova® C3 долго не гаснет в темноте. На циферблате расположились всего четыре числа: 12, 3, 6 и 9. Их форма и расположение соответствуют фирменному стилю Bell & Ross.

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