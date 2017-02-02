Сильная женщина ELISABETTA FRANCHI в кампании весна-лето 2017

02.02.2017 • Мода • : 94

Тони Гаррн — главная героиня рекламной кампании коллекции ELISABETTA FRANCHI весна-лето 2017, каждая деталь которой вызывает в памяти роскошный стиль Америки 80-х. В работах фотографа Джампаоло Сгура топ-модель предстает в образе элегантной и чувственной «звезды». Антураж выбран соответствующий: фешенебельная вилла, исполненная духом Голливуда.

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80-е годы оживают в гедонистических пышных формах и женственных силуэтах. Смелые разрезы и глубокое декольте подчеркивают красоту женского тела, то обволакивая, то обнажая его, — напоминая знакомую всем с детства игру «вижу — не вижу». Струящиеся линии и благородные оттенки слоновой кости и аквамарина контрастируют с золотом, глубоким черным цветом и традиционными для ELISABETTA FRANCHI анималистичными мотивами. Крупные кристаллы, броские объемные украшения и высокие каблуки — аллюзия на образ «сильной женщины» (Power Woman) 80-х. Образ, который Тони Гаррн интерпретирует со свойственным ей классом в новом, современном ключе.

В рекламном ролике раскрывается изысканный и роскошный дух коллекции сезона весна-лето 2017. Топ-модель, дерзкая и ироничная, прогуливается по комнатам шикарной виллы, то глядя на себя в зеркала, то устремляя полный решимости взгляд в объектив камеры. Образ женщины ELISABETTA FRANCHI, столь хорошо переданный героиней, — смесь раскованности, дерзости и уверенности в своей красоте.

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