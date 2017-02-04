Новая французская кондитерская Ôpetit (Петербург)

На Петроградской стороне (Санкт-Петербург, улица Блохина, 23) открылась кофейня Ôpetit с дюжиной разновидностей пирожных макарони, натуральными авторскими десертами, завтраками и обедами, выпечкой и истинно французской атмосферой.

Три года назад создатели проекта нашли вдохновение в отношении французов к ремеслу. Основные понятия, на которых с первого дня была построена работа – профессионализм, перфекционизм и уважение к собственному труду. Соучредитель, а ныне шеф-кондитер Катерина Ананьева обучалась и стажировалась у лучших мастеров Парижа и Нормандии, которые привили ей любовь к гастрономическим традициям и интерес к эксперименту.

Меню кондитерской построено на классических французских рецептах в авторской интерпретации. В приготовлении используются исключительно натуральные продукты и ингредиенты, многие из которых привозятся прямиком с исторической родины. В Ôpetit можно попробовать дюжину разновидностей макарони, с которых началась история бренда. Сочные ваниль-манго с добавлением натуральных семечек ванили, нежные малина-роза и насыщенные абрикос-лаванда с прованской лавандой, утонченные шоколад-кофе-кардамон, в которых используется несколько сортов горького шоколада, и сезонные пирожные – например, зимние со вкусом глинтвейна, приготовленные из французского вина с пряностями.

С 9:00 и до закрытия в Ôpetit подают завтраки. В ассортименте французский рисовый пудинг с ванилью и малиновым соусом, запеченая бриошь с яблоками и орехами в медовой карамели, круассаны на фермерском масле с лососем или ростбифом. Для желающих перекусить более плотно – «салат французских друзей из Нанта» с авторской подачей в хлебном куполе, крем-супы – свекольный, томатный и карри-суп на кокосовом молоке, и традиционные сэндвичи тартины (а-ля жульен, маргарита и с ростбифом и сливочным кремом), приготовленные на открытой кухне. Особое внимание уделяется выпечке. Тесто делается по французским технологиям с большим количеством сливочного масла, весь цикл приготовления занимает более 20 часов – текстура становится мягче, а вкус выразительнее.

Тэги: кондитерская Ôpetit, кофейня, круассаны, макарони, пирожные, Санкт-Петербург