Объявлены 12 финалистов конкурса LEXUS DESIGN AWARD 2017

Lexus International объявил имена 12 финалистов конкурса Lexus Design Award 2017, работы которых будут представлены в рамках экспозиции Lexus на Неделе дизайна в Милане с 3 по 9 апреля этого года.

Философия Lexus «Yet» («И вместе с тем») лежит в основе инновационного подхода бренда и стремится объединить то, что на первый взгляд кажется несовместимым.

Lexus International объявляет имена 12 финалистов конкурса в области дизайна Lexus Design Award 2017. Целью конкурса, учрежденного в 2013 году, является поддержка молодых и талантливых дизайнеров по всему миру и поиск идей, которые могли бы улучшить жизнь человечества в будущем. Юбилейный 5-й конкурс Lexus Design Award 2017, главной темой которого является философия Lexus «Yet» (в переводе с английского «И вместе с тем»), собрал 1152 заявки на участие из 63 стран мира.

Философия Lexus «Yet», лежащая в основе инновационного подхода бренда к разработке своих продуктов, особенно актуальна для 5-й годовщины конкурса. В основе философии «Yet» лежит идея объединения того, что на первый взгляд кажется несовместимым, – например, простора и аэродинамики, и стремление добиться синергии. Достигая гармонии в соединении противоречивых элементов, философия «Yet» расширяет границы современного дизайна и технологий, тем самым открывая миру новые, удивительные и неожиданные возможности.

В ноябре 2016 года жюри конкурса, состоящее из всемирно известных дизайнеров и кураторов в области дизайна, собралось для рассмотрения заявок на участие в конкурсе. После тщательной и всесторонней оценки работ и продолжительных дискуссионных сессий, члены жюри остановили свой выбор на 12 финалистах.

Из 12 финалистов Lexus Design Award 2017 жюри выбрало четырех авторов, чьи идеи получат шанс на реализацию полноразмерного прототипа под наставничеством кураторов конкурса:

Having nothing, and yet possessing everything, Аран Вон (Корея)

Мобильная капсула для проживания. Главный лозунг – «Не имеешь ничего и вместе с тем – всё».

PIXEL, Хирото Йошизо (Япония)

Структура, которая позволяет ощутить наличие света и вместе с тем тень.

Player’s Pflute, Джиа Ву (Китай)

Овощ и вместе с тем музыкальный инструмент – развивающая игрушка для обучения и игры.

Structural Color — Static Yet Changing, Джессика Фюглер (США)

Статичная и вместе с тем динамичная структура, меняющая свой цвет в зависимости от точки обзора.

8 финалистов получили возможность представить презентации своих проектов в рамках экспозиции Lexus Design Award 2017:

Traffic Light System, Евгений Аринин (Россия)

Простой и вместе с тем инновационный светофор.

Buoyant Measuring Spoon for the Blind, Юнжин Парк (Корея)

Мерная ложка с невидимыми и вместе с тем визуализированными тактильными мерными делениями для слабовидящих.

The Landscape of Paper, Кунико Маэда (Япония)

Одноразовый и вместе с тем сделанный из переработанного мусора материал, сочетающий в себе традиционные и современные технологии.

Mass Production to Unique Items, дизайнерская группа TAKEHANAKE-Bungorogama (Япония)

Керамические изделия массового производства и вместе с тем уникальные в своём роде. Обжиг керамики выполняется в портативной печи.

Paper Kettle, Рё Катаяма (Япония)

Сделанный из горючего материала – бумаги — и вместе с тем огнеупорный чайник.

Platanaceae, Пацла Сермену (Перу)

Бандаж из банановых листьев: выполняет те же функции, что и синтетические перевязочные материалы и вместе с тем является биоразлагаемым и имеет дополнительное преимущество – успокаивающий эффект.

POD: Homeless YET Home, дизайнерская группа MODlab (США)

Временное убежище для вынужденных переселенцев. Без дома и вместе с тем – у себя дома.

RETROSPECTION PROJECT / TIME TUNE RADIO, Такуро Санда (Япония)

Высокотехнологичное и вместе с тем ретро радио, транслирующее радиопередачи как из прошлого, так и из будущего.

Для того, чтобы помочь четырем финалистам реализовать свои идеи, Lexus Design Award привлек четырех известных кураторов в области дизайна: это архитекторы и многопрофильные дизайнеры Нери & Ху, дизайнер Макс Лэм, дизайнер и архитектор Елена Манфердини, а также художники и архитекторы из проекта Snarkitecture. Они также выступали кураторами конкурса прошлого года.

Четыре полноразмерных прототипа будут представлены в рамках выставки Lexus на Неделе дизайна в Милане в этом году, наряду с презентациями проектов остальных восьми финалистов конкурса. Мероприятие пройдет с 3 (пресс-день и церемония награждения) по 9 апреля 2017 года. 3 апреля финалисты представят свои проекты членам жюри и представителям СМИ из разных стран. Кульминацией премии Lexus Design Award 2017 станет объявление победителя Гран-при после того, как члены жюри тщательно оценят все четыре прототипа.

