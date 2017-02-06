Коллекция детской обуви PABLOSKY 2017

06.02.2017 • Шопинг • : 106

Весной этого года дизайнеры PABLOSKY создали свою магию и волшебство, вдохновившись многоцветием Карибских островов. Новая коллекция наполнена цветом ласкового моря, белоснежного песка, яркостью попугаев и спелых фруктов. Основные цвета коллекции: лимонный, фисташковый, розовый и зеленый. Есть также и базовые цвета: белый, черный, красный.

Pablosky-17a

Этнические элементы декора дополнительно создают настроение острова и являются модным трендом сезона.

В коллекции представлено несколько направлений: туфли и босоножки, кроссовки, кеды, сандалии и сланцы, а также мокасины и классические полуботинки для мальчиков.

Линия PAOLA от PABLOSKY в этом сезоне представляет два вдохновляющих тренда для юных девушек. Это гламурные босоножки и туфли со стразами сваровски, а также модные в этом сезоне модели металлизированных серебряных и золотых цветов.

Pablosky-17b

Натуральные материалы и ручная работа как всегда являются отличительной чертой продукции марки PABLOSKY. А легкая и гибкая подошва в линейке для самых маленьких Stepeasy обеспечит ребенка максимальным комфортом и позаботится о правильном развитии стоп.

Продукция компании полностью охватывает детский возрастной диапазон, начиная с обуви для самых маленьких и заканчивая обувью для подростков.

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