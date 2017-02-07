Coccinelle представляет линию «Feel good with you»

07.02.2017 • Шопинг • : 110

Coccinelle – это любимые сумочки для хранения положительных эмоций, сундучки с богатствами. Каждая модель является маленькой вселенной, отражающей взгляды современной женщины.

Coccinelle-feelgood

Специально ко Дню всех влюбленных бренд украсил лаконичную и нежную модель B14 символом любви – сердцем. Теперь так просто признаться в своих чувствах, достаточно просто преподнести дорогому человеку кошелек или сумочку из праздничной линии B14 — «Feel good with you».

www.coccinelle.com

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