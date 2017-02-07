Мужская коллекция PAUL & SHARK осень-зима 2017/18

Мужская коллекция PAUL&SHARK AW 2017/18 напрямую связана с главным проектом компании в новом сезоне – экспедицией путешественника Алекса Беллини на крупнейший ледник Европы, которая проходит в эти дни. Главная характеристика коллекции – сочетание новейших технологий и итальянских традиций ручной работы.

— 40 — в точности столько составляет температура воздуха на леднике Ватнайёкюдль в Исландии.

Экстремальное одиночное путешествие Алекса вдохновило PAUL&SHARK на создание 4 высокотехнологичных курток:

· WATER JACKET Водонепроницаемая и устойчивая к самым высоким порывам ветра куртка создана по принципу утеплённой парки и производит люминесцентный эффект благодаря использованию материалов с отражателями.

· FIRE JACKET На внешней стороне куртки – эффект радуги, подобный яркому пламени. FIRE JACKET изготовлен из высокотехнологичного материала Тайвек (Tyveck), который отражает исходящее от тела тепло и сводит его потери к минимуму даже при арктических температурах.

· AIR JACKET Полная теплоизоляция и рекордно низкий вес – главная характеристика AIR JACKET, куртки в стиле милитари.

· EARTH JACKET Сделанная из поплина и легкого бесшовного материала, эта куртка идеально подходит для отдыха.

Коллекция AW 2017/18 – одна из самых больших и функциональных за историю бренда. В неё вошли куртки с использованием шерсти мериноса, обработанной таким образом, что она имеет дышащие, водонепроницаемые и теплорегулирующие свойства. По функциональности с ними могут сравниться только двусторонние куртки, сделанные из разнонаправленной эластичной ткани – ультралёгкого, но максимального тёплого материала.

Символ бренда – акулу – не обошли изменения. Узнаваемый силуэт, ставший знаковым для самых смелых, был графически переосмыслен для создания жаккардовых узоров, которые украшают жакеты и пуловеры.

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