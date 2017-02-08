Мастер-класс «Школы моды Эвелины Хромченко» о дресс-кодах

1 марта 2017 года в 18:30 в легендарном демзале ГУМа состоится мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко «Дресс-коды успеха 2017».

В преддверии весны главный fashion-эксперт страны проведет один из самых популярных мастер-классов в «Школе моды Эвелины Хромченко» «Дресс-коды успеха» – с новшествами, актуальными в 2017 году. Речь пойдет о правильных женских и мужских комплектах для самых разных ситуаций – от совета директоров и корпоратива до красных дорожек и свадеб, ведь даже самые модные вещи следует использовать строго по назначению.

В первой части мастер-класса «Дресс-коды успеха 2017» Эвелина Хромченко покажет гостям верную трактовку различных дресс-кодов, подкрепив каждый случай иллюстрацией, а также на конкретных примерах укажет на распространенные ошибки. Участники мастер-класса точно узнают, можно ли идти в черном на свадьбу, чем отличается white tie от black tie, стоит ли надевать мини на корпоратив, почему нужно понравиться, в первую очередь, будущей свекрови, а не свекру, в чем идти на первое свидание, чтобы состоялось второе, какие очки подходят к вечернему платью, – и многое другое. Эвелина в деталях объяснит, как именно выглядеть уместно в любой ситуации вне зависимости от бюджета, возраста и размера одежды.

Во второй части мастер-класса Эвелина Хромченко ответит на вопросы слушателей, которые они пришлют ей в записках во время перерыва.

«Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.

Билеты на мероприятия «Школы моды Эвелины Хромченко» можно найти на официальном сайте evelinakhromtchenko.com.

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