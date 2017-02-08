В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан

В центре столицы в конце февраля 2017 года откроется технологичный ресторан, не имеющий аналогов в мире, под названием Gadget Studio. Идеологом и одним из инвесторов стал известный журналист и медиаменеджер Николай Турубар.

В настоящее время идет подготовка к открытию флагманского ресторана по адресу Тверская, 20. Вложения в заведение уже составили миллион долларов. Со временем планируется открыть еще одно такое заведение в Москве, также собственные гаджет-рестораны могут появиться в Санкт-Петербурге и Казани.

В ресторане будут представлены меню на планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi для гостей, беспроводная зарядка любых смартфонов и планшетов, прямые трансляции презентаций Apple и техновыставок, интерактивные панели, постоянно обновляемая экспозиция самых новых гаджетов и многое другое.

Помещения заведения будут включать в себя зоны коворкинга и лектория на первом этаже, где будет возможность поработать с лэптопом или посетить лекцию на профильные темы. На втором этаже расположится сам ресторан с баром и сценой, где можно не только пообедать или выпить, но и посмотреть презентацию с техновыставки с русским дубляжом в режиме реального времени. Также во всех залах будут установлены промо-стойки с вау-устройствами, которые можно протестировать и при желании приобрести.

За идентификацию гостей ресторана в высокоскоростной сети Wi-Fi будет отвечать российская интернет-компания «МаксимаТелеком», являющаяся оператором крупнейшего единого Wi-Fi-пространства в Европе.

Для реализации бесшовной зоны Wi-Fi в ресторане Gadget Studio сеть была подключена к системе идентификации пользователей, разработанной компанией «МаксимаТелеком». Ее можно пройти с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизации через «Портал государственных услуг».

Оборудование для беспроводной сети в ресторане поставляет компания Cisco. Схожее решение используется внутри подвижного состава Московского метрополитена для предоставления пассажирам бесплатного Wi-Fi на протяжении всей поездки. Таким образом, можно быть уверенными в том, что сеть в Gadget Studio будет отвечать самым высоким стандартам качества, обеспечивая гостей высокоскоростным доступом в интернет.

Основатель проекта Николай Турубар позиционирует заведение как «…место встречи людей, для которых технологии — не просто слово, а образ жизни. Здесь технологии органично вплетены в пространство, не как элемент антуража, а как примеры практичного применения. Сюда приходят, чтобы пообщаться, выпить, поесть и, возможно, узнать что-то новое о гаджетах. Это и ресторан, и коворкинг, и клуб по интересам: в одной руке смартфон, в другой — вилка».

В создании инновационного проекта может принять участие любой желающий. Каждый может инвестировать свои деньги и в онлайн-режиме наблюдать, как они работают. В каждом из ресторанов Gadget Studio выделяется определенная сумма для инвестирования, и вкладчики будут получать прибыль от того ресторана, в который вложили деньги. Минимальный взнос составляет 30 тысяч рублей, планки максимального вложения пока не существует.

http://gadgetstudio.ru/

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