Free Age Fashion – родом из Санкт-Петербурга

Компания «Эколайф» представляет новую марку дизайнерского вязаного трикотажа Free Age Fashion, разработанную и произведённую в России – в Санкт-Петербурге. Эту коллекцию отличают высокое качество и сложные технологии вязания, а также возможность подбора одежды не только по размеру, но и по росту.

Символом марки стал волк – молодой, спортивный (на логотипе он изображён в одной из поз йоги) и уверенный в себе. Он олицетворяет те ценности, которые неоспоримы для современного молодого поколения – свобода личного пространства, активный образ жизни и чувство комфорта во всём. Волк – персонаж русских сказок – может быть хитрым и опасным, но чаще он предстаёт умным, благородным и смелым помощником в трудных ситуациях. Именно волк является символом будущего Чемпионата мира по хоккею (2017/18) и он же стал символом Нового 2017 года в России.

Первая коллекция Free Age Fashion предназначена для ранней весны – она ещё по-зимнему уютная, но изготовлена из смесовых пряжей на основе хлопка, идеального в условиях меняющегося климата. Коллекция представлена двумя линиями женского и мужского трикотажа. В то же время в ней нет сильного акцента на гендерных отличиях (за исключением женских юбок и платьев), ведь сегодня девушка может легко надеть кардиган парня, а он – её объёмный свитер. То же самое и с возрастом, что отражено в названии марки.

У Free Age Fashion есть преимущество перед другими марками – каждая модель джемпера, кардигана или платья выпускается для трёх ростов (женские модели – от 146 до 176 см, мужские – от 158 до 188 см). Такая система производства одежды была принята в СССР, а компания решила вернуть понятие «рост» в моду. Это означает, что миниатюрным девушкам и женщинам, а также невысоким мужчинам не придётся покупать трикотаж в детских отделах. Кроме того, это позволит модно одевать подростков, которые хотят носить одежду из «взрослых» магазинов. А мама и дочь смогут выбрать себе, например, одинаковый джемпер.

Коллекция Free Age Fashion произведена на мощном современном оборудовании, позволяющем использовать концептуальные художественные приёмы в трикотаже: двусторонние жаккарды, фирменные интарсии, объемное вязание, пиксельную графику в дизайне. Силуэт моделей удовлетворяет потребности в комфортной одежде свободного кроя, удобной для активного образа жизни. Цветовая гамма спокойная: фирменный графитно-серый и синий, контрастируют с чисто-белым и вкраплениями модных цветов сезона – неярким жёлтым, бирюзовым и оранжевым. В дизайне обыгрывается компьютерная пикселизация, а также символ коллекции – волк.

Free Age Fashion планирует выпускать четыре коллекции в год с использованием «сезонных» материалов: лето – хлопок и вискоза, зима – шерсть и кашемир, межсезонье (ранние весна и осень) – смесовые пряжи. При этом благодаря собственному производству, которое считается одним из лучших в России, компания может предложить конкурентные цены на продукцию такого класса и качества. Создаёт коллекции команда талантливых молодых дизайнеров, которые по возрасту и образу жизни понимают, что именно нужно братьям, сёстрам и друзьям.

Коллекция доступна на сайте: http://freeage.fashion

Тэги: Free Age Fashion, вязаный трикотаж, джемперы, свитер