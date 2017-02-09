Презентация мужской обуви SANTONI осень-зима 2017/18

09.02.2017 • Индустрия • : 97

В январе 2017 года в Милане прошла презентация мужской коллекции Santoni осень-зима 2017/18. Присущая бренду элегантность и современный дизайн как нельзя лучше отражают итальянский дух обувной марки Santoni.

  • Santoni
    Santoni
  • Santoni
    Santoni
  • Santoni
    Santoni

Презентация коллекции Santoni сопровождалась иммерсивным перфомансом итальянского критика моды Анджело Флаккавенто. На приглашениях изображена работа художника Антонио Пипполини. Перед гостями мини-театра Santoni — сцена, но сумеют ли они найти её героев? Единственная подсказка — обувь. Идея перфоманса: в потоке быстротечных модных тенденций Santoni сохраняют верность сдержанной элегантности и представляют вневременные коллекции.

Среди гостей вечера — Йоханнес Хьюбл, муж популярной it-girl Оливии Палермо, Карла Отто — владелица одного из самых крупных PR-агентств в мире, модный блогер Эстер Куэк и многие другие.

Новая коллекция Santoni осень-зима 2017/18, вдохновленная динамичной жизнью города, гармонично сочетает классику и спорт. Цветовая палитра варьируется от чернильного, шоколадного до бургунди и синего с карамельными вкраплениями.

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