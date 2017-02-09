Stradivarius запускает линию мужской одежды

09.02.2017 • Индустрия • : 86

Первая мужская коллекция Stradivarius появилась в продаже в магазинах в 17 странах мира и в онлайн-магазинах на 22 международных рынках. Сейчас эта линия представлена в обновленных магазинах бренда, но в ближайшие месяцы появится и в других магазинах сети.

Stradivarius-Man

Новая коллекция Stradivarius Man создана для молодых мужчин, любящих моду и желающих выразить свою индивидуальность с помощью одежды, не жертвуя при этом комфортом. Коллекция разделена на три разных линии, актуальных в любое время и в любой ситуации. Линия Smart представляет новый взгляд на стиль большого города и предлагает простые лаконичные модели в мягкой цветовой гамме. В линии Cotton преобладают натуральные ткани и нейтральные цвета. В свою очередь линия Denim, которая является предметом гордости бренда Stradivarius, представлена широким выбором джинсовых моделей.

Для запуска новой имиджевой кампании Stradivarius Man и представления ценностей и философии бренда был приглашён Джордж Алсфорт, британская модель. «Я считаю себя джентльменом-авантюристом», — сказал он на презентации новой коллекции.

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