Американские магазины под давлением отказываются от продаж линии одежды Иванки Трамп

Американский универмаг Nordstrom объявил недавно, что прекращает продажи линии одежды Ivanka Trump, дочери президента США Дональда Трампа.

Объяснением этого решения были «финансовые результаты бренда», на основе которых универмаг решил больше не закупать товары бренда Ivanka Trump. Базирующийся в Сиэттле ритейлер сообщил, что распродаст остатки вещей бренда и что он отказывается от сотрудничества с несколькими брендами каждый год.

Представители бренда Иванки парировали, что в прошлом году было «значительное увеличение продаж» вещей марки и что Nordstrom закупил одежду марки на весенний сезон.

ivankatrump.com

Затем в дело вмешался отец Иванки, недавно избранный президент США Дональд Трамп, раскритиковав универмаг в своем обращении в соцсетях и обвинив его в несправедливом обращении с его дочерью.

Nordstrom обнародовал 9 февраля новое заявление, настаивая на том, что решение не связано с политикой, и что все дело в плохих продажах. Однако пресса Сиэттла сообщает, что руководство Nordstrom разослало своим сотрудникам на прошлой неделе, до разразившегося скандала, электронное письмо, в котором речь шла о решении президента Трампа ввести временный запрет на въезд граждан из семи мусульманских стран. В письме говорилось, что компания была основана иммигрантом Джоном Нордстромом и что компания ценит «разнообразие и приобщение».

Теперь универмаг заявляет, что это письмо сотрудникам не связано с решением отказаться от работы с компанией Иванки Трамп.

Nordstrom — не единственная сеть магазинов, из которой стали исчезать вещи под лейблом Ivanka Trump. «Блумберг» сообщает, что это также произошло в Neiman Marcus и ShopStyle. Другие американские СМИ сообщают о прекращении работы с лейблом таких компаний как Belk, T.J.Maxx и Marshalls, где сотрудники получают инструкции убрать таблички с названием бренда и смешивать его вещи с продукцией других брендов. Критики Трампа также оказывают нажим на магазины Macy’s, чтобы они тоже отказались от продаж вещей Ivanka Trump.

К этому нужно добавить, что еще в октябре 2016 года противники Трампа запустили кампанию бойкота против любых ритейлеров, продающих продукцию, связанную с Трампами. Активистки составили список компаний, которые продают товары с именем «Трамп». Под давлением активисток от продаж продукции с именем «Трамп» отказались сайт Shoes.com и магазин Bellacor. Универмаг Nordstrom получил в октябре письмо от активисток с требованием также отказаться от продажи линии Ivanka Trump. На тот момент универмаг ответил, что эти продажи не являются выражением политической позиции компании. Трудно избавиться от впечатления, что снятие универмагом линии Иванки Трамп теперь является неполитическим.

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