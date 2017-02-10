Романтическая коллекция белья Triumph

Немецкий бренд Triumph представляет новую романтичную коллекцию нижнего белья и домашней одежды, посвященную классике голливудского гламура.

Сексуальные модели белья для особого случая или нежные комбинации для уютного вечера дома – выбрать следует уже сейчас, поскольку коллекция поступит в магазины уже в ближайшие дни.

Классический голливудский гламур «просвечивает» сквозь элегантную сексуальную отделку и роскошные ткани, а графичные узоры на кружеве поют оду величию даунтауна Лос-Анджелеса, выполненного в стилистике ар-деко.

Почувствовать себя Мэрилин Монро поможет боди Lovely Essence с сексуальной и игривой, но отнюдь не откровенной вышивкой – в лучших традициях золотого века Голливуда. Модель украшена элегантным штрихом – маленькой фирменной подвеской в форме красных губ, выполняющей функцию амулета. В этой чарующей серии обращает на себя внимание бюстгальтер в цвете пудры Summer Blush с легкими чашечками и элегантными кружевными деталями.

Для праздничного ужина с любимым человеком выберите Sexy Angel Spotlight – идеально сидящий пуш-ап бюстгальтер, «формирующий» бюст с помощью мягких чашечек и подчеркивающий привлекательный силуэт. А если захотелось остаться дома, выберите ночную сорочку Romance Spotlight из мягчайшей шифоновой ткани с вышивкой, вдохновленной вязанием крючком.

Подарить себе и самым близким путешествие в Ла-Ла Ленд помогут подарочные карты Triumph номиналом от 1 500 до 5 000 рублей.

Адреса магазинов в Москве:

ТЦ МЕГА Теплый Стан, Калужское шоссе, 21-ый км, +7 903 150 2139

ТРЦ Vegas, Каширское шоссе, 25 км МКАД, +7 903 150 33 91

ТЦ Город 2, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, +7 903 150 3397

ТЦ Афимолл, Пресненская наб., д. 2, +7 903 150 4186

Адреса магазинов в Санкт-Петербурге:

ТК Галерея, Лиговский проезд, д. 28/32, +7 903 160 8212

ТЦ Лето, Пулковское шоссе, д. 25, +7 903 160 6243

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