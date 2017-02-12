Детская коллекция GUESS — весна 2017

В рекламной кампании детской весенней коллекции GUESS главные герои – это компания веселых детей, которые наслаждаются солнечным днем на берегу моря. Яркие изображения демонстрируют самую стильную одежду этой весны для нового поколения девочек GUESS и мальчиков GUESS.

Арт-директором рекламной кампании стал Пол Марчиано, креативный директор GUESS. Снимки рекламной кампании сделал фотограф Рус Ансон, который давно сотрудничает с Guess. Он снимает детей, которые изучают прибрежные окрестности под палящим летним солнцем. На своих снимках Рус запечатлел детскую беззаботность и атмосферу свободы – они отображают философию бренда.

Ассортимент детской коллекции включает в себя некоторые самые желанные модели этого сезона, в которых девочки и мальчики будут выглядеть очень стильно и выделяться из толпы. Прелестные «кукольные» платья с веселыми и яркими принтами и классическим кроем из легкого материала для девочек идеально подойдут для жаркой погоды. Стильные рубашки с рукавами фонариками, стильные рубашки-макси и топы с открытыми плечами, с цветочными нашивками идеально дополнят любой образ.

Деним используется в этом сезоне во многих предметах гардероба: комбинезоны, джинсы, шорты, рубашки, жилетки — от светлого до темно-синего цвета. Коллекция для мальчиков в этом сезоне выполнена с целью создания настроения отдыха. Классические шорты-чино в голубом и вишневом цветах комбинируются с футболками с классическими логотипами, а также с рубашками из денима. Более элегантная линия состоит из клетчатых хлопковых рубашек на кнопках, а также удлиненных шорт с синими и белыми узорами, которые идеально дополнят любой образ. Жилетки из «потертого» денима станут завершающим штрихом к любому образу из этой коллекции.

Тэги: Guess Kids, весна 2017, детская мода, детская одежда, рекламная кампания