Коллекция для фитнеса Oysho Ohanami

13.02.2017 • Шопинг • : 105

Oysho представляет коллекцию Ohanami, вдохновленную Востоком и особым отношением к спорту в этой культуре.

Коллекция Ohanami вдохновлена образом уверенной в себе девушки, которая высоко ценит гармонию души и тела. Так рождаются модели, призванные символизировать силу, элегантность, одухотворенность и сосредоточенность.

  • Oysho Ohanami
    Oysho Ohanami
  • Oysho Ohanami
    Oysho Ohanami
  • Oysho Ohanami
    Oysho Ohanami

В этой коллекции гармонично сочетаются различные текстуры и силуэты. Асимметричные детали и вырезы на топах и комбинезонах создают оригинальные оптические эффекты, которые особенно выигрышно смотрятся на контрасте с минималистичными боди, легинсами и толстовками.

Одни из ключевых моделей весенне-летнего сезона 2017 — парка и куртка-бомбер из металлизированной ткани, боди из высокотехнологичного неопрена и легинсы с высокой посадкой, которые подчеркивают изящность женской фигуры.

Основная цветовая палитра сформирована из нейтральных тонов: жемчужно-белого, черного, синего. А легкие вкрапления золотого и аутентичные ажурные узоры призваны отсылать к истинной восточной философии здорового тела и души.

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