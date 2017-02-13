Коллекция для фитнеса Oysho Ohanami

Oysho представляет коллекцию Ohanami, вдохновленную Востоком и особым отношением к спорту в этой культуре.

Коллекция Ohanami вдохновлена образом уверенной в себе девушки, которая высоко ценит гармонию души и тела. Так рождаются модели, призванные символизировать силу, элегантность, одухотворенность и сосредоточенность.

Previous

Next Oysho Ohanami

Oysho Ohanami

Oysho Ohanami

В этой коллекции гармонично сочетаются различные текстуры и силуэты. Асимметричные детали и вырезы на топах и комбинезонах создают оригинальные оптические эффекты, которые особенно выигрышно смотрятся на контрасте с минималистичными боди, легинсами и толстовками.

Одни из ключевых моделей весенне-летнего сезона 2017 — парка и куртка-бомбер из металлизированной ткани, боди из высокотехнологичного неопрена и легинсы с высокой посадкой, которые подчеркивают изящность женской фигуры.

Основная цветовая палитра сформирована из нейтральных тонов: жемчужно-белого, черного, синего. А легкие вкрапления золотого и аутентичные ажурные узоры призваны отсылать к истинной восточной философии здорового тела и души.

Тэги: Oysho Gymwear, весна-лето 2017, занятия спортом, йога, одежда для фитнеса