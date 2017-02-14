Next представляет женскую коллекцию весна 2017

Бренд Next представляет женскую и детскую коллекции весна 2017, модели из которой уже можно приобрести в онлайн-магазине next.com.ru.

Женская линия из весенней коллекции Next 2017 объединила в себе несколько стилей: деловой, спортивный и повседневный. В основу концепции новой коллекции британского бренда легли текстура и форма, поэтому все внимание акцентируется на деталях отделки и материалах высокого качества. Отдельного внимания заслуживают наряды для особых случаев, а также обувь и аксессуары.

Деловая линейка объединила в себе два важных качества: сдержанный стиль и практичность. Юбка-карандаш подчеркивает женственный силуэт, а строгие классические брюки комбинируются с легким топом с оборками или блузой с оригинальным принтом.

Next советует не бояться экспериментов и смешивать разные стили. Любимые детали повседневной одежды гармонично сочетаются со спортивными элементами гардероба. Тренировочные брюки с характерными полосками по бокам выигрышно смотрятся в комплекте с объемным топом с длинными рукавами. Розовый – главный цвет этого сезона, поэтому его оттенки встречаются во всей монохромной палитре.

Глубокие оттенки синего и серого стали главным цветом расслабленных моделей для дома и отдыха. Цветочные принты, выполненные в акварельной технике, украшают изящные блузки и жакеты. Широкие брюки, топы с вышивкой и платья на завязках – из этих деталей состоит ультрамодный весенний наряд.

Образ day-to-night складывается из нескольких ключевых моделей: коктейльные платья с крупной металлической фурнитурой, топы с ассиметричными рукавами на одно плечо и рваные джинсы. Завершить этот образ поможет байкерская куртка и высокие каблуки.

Для особых случаев в коллекции представлены пышные жаккардовые юбки в стиле 50-х или брюки, декорированные мерцающими пайетками.

Спортивный стиль продолжает оказывать влияние на стилистику аксессуаров: массивные рюкзаки, инспирированные 90-ми, и ностальгические сумки-банан на пояс – самые модные акценты сезона.

Вместительный шоппер из натуральной кожи или популярный тоут – этой весной Next предлагает разнообразный выбор сумок для разных случаев.

Несмотря на общую спортивную тенденцию, коллекция обуви сохранила женственное звучание: лоферы, элегантные балетки с заостренным носом, лодочки на высоком каблуке и очаровательные туфли на плоской подошве с тонким ремешком на подъеме.

Тэги: next, next.com.ru, весна 2017, женская мода