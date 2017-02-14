Капсульная арт-коллекция кроссовок PREMIATA

Итальянский премиум-бренд обуви PREMIATA представляет специальную арт-коллекцию кроссовок, в которой деконструкция Захи Хадид уступает место исследованию истории изобразительного искусства двадцатого века – эмоциональному импрессионизму начала века, жесткому рациональному модернизму и поп-арту с его игривой спелой вишней.

По специальной коллекции кроссовок, созданной Грациано Мацца к сезону весна-лето, можно изучать историю живописи всего двадцатого века. Это не трибьют какому-то конкретному мастеру, а, скорее, исследование. Коллекцию можно разделить на три основные части, каждая из которых «исследует» то или иное направление изобразительного искусства двадцатого века: начинаясь импрессионистскими, пастельных цветов и мотивов принтами, капсула эволюционирует в разговор о геометрии и жесткой форме модернизма, а он, в свою очередь, перетекает в кричащий поп-арт. Последний – вишенка на торте коллекции, причем в буквальном смысле: достаточно взглянуть на украшенные спелой вишней кроссовки и слипоны из денима, кожи и технологичных материалов. К слову, именно ее патриархи направления негласно выбрали своей основной и любимой ягодой.

Стоит отметить, что модернизм с его стремлением к изучению мира через простые формы круга и квадрата и их связей, формирующих экспрессивные образы, является основой коллекции – ровно настолько, насколько модернизм формирует образ искусства всего двадцатого века.

В отличие от конструктивистской по духу коллекции обуви, вдохновленной творчеством Захи Хадид, которой креативный директор Грациано Мацца отдавал должное на протяжении нескольких последних сезонов, нынешний эксперимент дизайнера касается не формы, а цвета: в идеальной форме кроссовок PREMIATA, полюбившейся поклонникам бренда по всему миру, добавлять уже нечего.

Тэги: PREMIATA, весна 2017, капсульная коллекция, кроссовки