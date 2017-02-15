Новый шеф-повар паба на Таганке «Овсянка, сэр»

15.02.2017 • Стиль жизни • : 119

Бывший шеф-повар ресторана Food Embassy ресторанной группы Юлии Высоцкой Алексей Беликов возглавил кухню паба на Таганке «Овсянка, сэр».

Ovsyanka-prawns-chili

В новом меню — корюшка с соусом тартар, французский луковый суп, бургер с фермерским цыпленком и сырным соусом, ягненок, запеченный с картофелем и травами, говядина, томленная в винном соусе с овощами, рулет из индейки с грибами и пюре из пастернака, а также куриные крылья с соусом BBQ. Также в пабе предлагают большой выбор закусок к пиву — паштет из печени кролика с грибами, океанические креветки, сваренные в пиве с травами, и свиные ребрышки в пряном соусе с чипотле. Кроме того, можно заказать стейки и рыбу на гриле или копчености собственного производства. На десерт в «Овсянка, сэр» подают тыквенный рулет, чизкейк с вишней и шоколадный кекс с домашним ванильным мороженым.

Кроме того, Беликов занял пост шеф-повара в ресторане-караоке «Синематограф», который вместе с пабом «Овсянка, сэр» и баром «Кот Шредингера» входят в ресторанный холдинг «С.И.Д.Р Групп». Ранее должность шеф-повара в «Овсянка, сэр» и «Синематограф» занимал Иван Голубев. Заведения прекратили сотрудничество с Голубевым в декабре 2016 года.

Адрес паба: Москва, Краснохолмская набережная, дом 1/15

Телефон: 8 (495) 215-20-78

Средний чек: 1500 рублей

http://ovsyankapub.ru/

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