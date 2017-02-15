Корректирующая палетка для лица и палетка теней Sleek MakeUP

Colour Corrector Palette от Sleek MakeUP

Один из лайфхаков профессиональных визажистов — использование различных оттенков для маскировки несовершенств кожи и создания базы для безупречного макияжа.

Весь секрет кроется в теории цвета. Для того, чтобы замаскировать недостатки должным образом, вам необходимо нейтрализовать тот цвет, который вы хотите скрыть. Например, консилер зеленого оттенка отлично подойдет для маскировки покраснений, акне или розации, так как красный и зеленый цвета находятся напротив друг друга в цветовом круге.

Зная правила нейтрализации оттенков и те зоны, на которые необходимо наносить продукт, можно добиться правильной базы под макияж, которая станет основой для создания идеального тона. Палетка Colour Corrector Palette – лучший инструмент для цветовой коррекции тона и маскировки несовершенств кожи.

Зеленый нейтрализует покраснения, подойдет чтобы скрыть несовершенства кожи и шрамы.

Сиреневый нейтрализует желтый, легко скроет тусклый свет лица.

Голубой нейтрализует оранжевый, подойдет для маскировки веснушек и гиперпигментации.

Розовый добавит сияние и высветлит темные участки лица.

Желтый нейтрализует фиолетовый, идеально подойдет для того, чтобы скрыть вены.

Оранжевый нейтрализует голубой, помогает скорректировать окологлазное пространство.

Цена: 1296 рублей

Лимитированная палетка i-Divine On The Horizon

Палетки i-Divine от Sleek MakeUP — это настоящие легенды YouTube, состоящие из 12 великолепно пигментированных оттенков теней.

Серия i-Divine объединяет палетки теней с пудровыми и кремовыми текстурами. Каждая палетка уникальна, ведь в линейке можно найти палитры как неоново-ярких оттенков, так и нюдовых и глубоких темных с различными финишами от матовых до сатиновых и шиммерных.

Оттенки новой лимитированной палетки теней i-Divine On The Horizon навеяны гипнотической магией багряного заката. Вдохновленная теплыми солнечными лучами и медленно покачивающимися от дуновения ветра листьями на деревьях, палетка сочетает 12 оттенков: 3 матовых и 9 шиммерных.

Зеленые и бежевые натуральные оттенки в палетке гармонично сочетаются с огненно-оранжевыми и оттенком ночного неба. Цена: 1094 рубля

Тэги: Sleek MakeUP, декоративная косметика, корректирующий крем, тени для век