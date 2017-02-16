Новая коллекция тканей Icon Suit весна-лето 2017

Салоны пошива мужского гардероба по меркам Icon Suit представляют новую коллекцию тканей сезона весна-лето 2017 года.

Icon Suit предлагает своим посетителям ткани от лучших мировых производителей, предоставляя уникальную возможность выбрать именно то, что им действительно нравится и подходит. В новой весенне-летней коллекции представлены как классические варианты в естественных оттенках, так и яркие экстравагантные расцветки и принты.

Loro Piana в этом сезоне радует не только почитателей роскоши традиционным набором классических высококачественных тканей, но и людей с практичным подходом к жизни. Новые ткани от Loro Piana отличаются легкостью, при этом не мнутся и отталкивают влагу, что прекрасно подойдет любителям путешествий и неформальных встреч.

Для ценителей винтажного стиля идеальной станет новая коллекция от Ermenegildo Zegna. В этом сезоне появилась уникальная линейка тканей с принтами из архивов фабрики 30-х годов прошлого века. Кроме того, почитатели классического костюма из тканей Ermenegildo Zegna найдут для себя широкий выбор ультра-легкой шерсти, актуальной даже в самые жаркие дни лета.

Помимо традиционных тканей для пошива костюмов на торжественные мероприятия фабрика Vitale Barberis Canonicа представила еще и вариант костюмной ткани с добавлением нитки мохера, особенные свойства которого позволят сохранить вещь в идеальной состоянии максимально долго.

Сделать свой безошибочный выбор и записаться на примерку можно в одном из салонов пошива мужского гардероба по меркам Icon Suit в Москве и Санкт-Петербурге.

www.iconsuit.com

Тэги: Icon Suit, весна 2017, деловая мужская одежда, мужские костюмы, мужские рубашки, пошив на заказ