В августе 2016 года в Нью-Йорке компания «Глобал Брендс групп» объявила о заключении эксклюзивного соглашения с Кэти Перри для создания одноименной коллекции обуви. Совместная работа со всемирной иконой поп-музыки позволила создать яркую коллекцию. Линия обуви создана для женщин, таких же, как и сама Кэти – дерзких и гламурных. В коллекции представлены самые разные модели – от сандалий в стиле casual и кроссовок до женственных лодочек и туфель на шпильке.

«Это прекрасная возможность, для того, чтобы воплотить мои идеи в жизнь. Мне очень нравится быть частью фэшн-индустрии и я рада, что смогла реализовать все свои творческие идеи. Приятно, когда партнеры разделяют твое видение моды и так же внимательны к деталям, как и я», — заявила Кэти Перри.

Компания Rendez-Vous будет представлять дебютную коллекцию мировой звезды на эксклюзивных правах. «Мы уверены, что российские девушки с большим интересом воспримут яркую и даже немного эпатажную обувь Katy Perry, которая к тому же будет продаваться по очень приятной цене», — рассказали в компании.

Особенного внимания заслуживают изумрудные босоножки с бисером, балетки в виде гоночных машин и нежно-розовые туфли с прозрачным каблуком из плексигласа. Важно отметить, что сама Кэти лично утверждает каждую модель и принимает непосредственно участие в создании обуви, поэтому коллекция полностью соответствует ее личному стилю и вкусу.

Новая коллекция обуви Katy Perry будет доступна в магазинах Rendez-Vous и на сайте www.rendez-vous.ru уже в феврале 2017.

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