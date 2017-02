Открытие Kids Palace в Outlet Village Пулково

Открытие февраля в Outlet Village Пулково – центр детской моды Kids Palace. Это уникальный аутлет-бутик, который собрал в себя эксклюзивную брендовую одежду, новейшие предложения модной индустрии для маленьких модников и их мам.

Основа ассортимента Kids Palace – продукция знаменитой итальянской фабрики Spazio Sei Fashion Group, которая является владельцем и лицензиатом таких брендов как Miss Blumarine, Miss Blumarine Jeans, Ice Iceberg, Marni Children’s Wear и Frankie Morello Toys. Также в магазине представлены коллекции Philipp Plein Petite, Young Versace, Billionaire Junior Couture , Paul Smith, GF FERRE и другие бренды.

В аутлет-дворце моды можно будет одеть детей любого возраста: от новорожденных до подростков. Мамы также не остались без внимания – для них доступны ультрасовременные коллекции Blugirl, BLUMARINE и Who are You?. Теперь все бренды детской и женской одежды, представленные в Kids Palace, можно приобрести в Outlet Village Пулково со скидками от 30% до 70%.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД

Тел.: + 7 (812) 383-90-00

www.ovpulkovo.com

