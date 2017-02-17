Guess Jeans, весна 2017

В сезоне весна 2017 GUESS запускает рекламную кампанию с участием GUESS Girl Хейли Болдуин, наряду с моделями Стефано Сала и Эмма Штерн. На великолепных, наполненных солнцем фотографиях, модели предстают в одежде из новой коллекции GUESS Jeans на фоне красивого Палм-Спрингс.

Арт-директором рекламной кампании стал сам Пол Марчиано, главный креативный директор GUESS. Отснял ее известный фотограф Райн Аяш, запечатлевший непринужденную сексуальность GUESS Girl Хейли Болдуин и Эммы Штерн. Стефано Сала позирует расслабленно и соблазнительно, отражая стиль новой мужской коллекции Guess. Фотографии прекрасно воплощают модные тенденции сезона весна 2017: легкие женственные образы и смелые детали мужской одежды.

Женская коллекция отличается элегантностью линий, включает в себя шелковые длинные в пол платья, романтичные длинные платья с глубоким декольте, спадающие с плеча кокетливые топы и однотонные джинсовые шорты. Воплощение истинного образа Guess — образы из денима и облегающая темная юбка-карандаш с дизайном, придающая классический строгий оттенок коллекции. В женской коллекции преобладают песочный и пастельные тона, а также белый, темно-синяя ткань с полоской и ткань глубокого синего цвета с розовым цветочным принтом.

В коллекции для мужчин представлены однотонные и полосатые рубашки с длинным рукавом и круглым вырезом, вещи с милитари принтом, легкий джинсы с молниями на карманах. Вариации брюк поражают разнообразием фасонов и цветов этой весной.

Уникальный лососево-красный мужской бомбер «Калифорния» с элегантной вышивкой на спине отражает стиль Солнечной Калифорнии. Цветовая палитра мужской коллекции также включает в себя песочные и болотные тона, микс синих оттенков и тропические принты.

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