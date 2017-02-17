Суперскидки в LEFORM

17.02.2017 • Акции • : 108

Участвуют: Maison Margiela, Dries Van Noten, Acne Studios, Comme des Garçons Shirt, Marni, Helmut Lang, Junya Watanabe, Sacai и многие другие бренды.

Найти вещи с максимальной скидкой можно только в новом магазине LEFORM по адресу: Москва, Краснопролетарская, 30, с.1.

Leform-DVN

А также онлайн в разделе SUPERSALE: https://leform.ru/collection/supersale-do-90-na-ss16/.

Стоит поторопиться — многие вещи представлены на SUPERSALE в единственном размере!

Условия акции:
Даты проведения: 17, 18, 19 февраля 2017.

LEFORM на Новослободской: скидка будет сделана на кассе.
Онлайн: для получения скидки при оформлении заказа необходимо ввести промокод LEFORMSUPER.

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