Суперскидки в LEFORM

Участвуют: Maison Margiela, Dries Van Noten, Acne Studios, Comme des Garçons Shirt, Marni, Helmut Lang, Junya Watanabe, Sacai и многие другие бренды.

Найти вещи с максимальной скидкой можно только в новом магазине LEFORM по адресу: Москва, Краснопролетарская, 30, с.1.

А также онлайн в разделе SUPERSALE: https://leform.ru/collection/supersale-do-90-na-ss16/.

Стоит поторопиться — многие вещи представлены на SUPERSALE в единственном размере!

Условия акции:

Даты проведения: 17, 18, 19 февраля 2017.

LEFORM на Новослободской: скидка будет сделана на кассе.

Онлайн: для получения скидки при оформлении заказа необходимо ввести промокод LEFORMSUPER.

Тэги: LEFORM, дизайнерская одежда, распродажа