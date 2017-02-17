Спортивные бюстгальтеры Victoria Sport

Бюстгальтер – это «визитная карточка» бренда Victoria’s Secret. Но бренд выпускает не только бюстгальтеры для повседневной жизни, но и бра, предназначенные для занятий спортом. Изучая на протяжении последних тридцати лет потребности женщин, предпочитающих различные виды и темп физических нагрузок, Victoria’s Secret разработал новую инновационную коллекцию спортивных бюстгальтеров c тремя уровнями поддержки – легкой, средней и максимальной.

Спортивная линия бюстгальтеров Victoria Sport – это различные варианты регулирования бретелей, специальный «дышащий» материал-сетка, технология High-Neck, которая даёт дополнительную поддержку груди, а также широкий выбор цветов и принтов на любой вкус.

Размеры: A-DDD.

Магазины Victoria’s Secret в Москве:

«Европейском» ТРЦ, пл. Киевского Вокзала, д. 2

ТЦ «Метрополис» (новое здание), Ленинградское шоссе, д. 16А, с.4

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