Коллекция сумок «Picasso» от Ante Kovac

Стильные сумки Ante Kovac являются не просто аксессуарами для тех, кто их выбрал. Произведения московского бренда — это стиль жизни, уникальные артефакты, сочетающие в себе моду и искусство, а также глубокую мысль и идею, одушевляя эти предметы гардероба своим смыслом. Работа над коллекцией может длится месяцами. Художники ищут тему, проводят исследования, подбирают цветовую гамму и материалы. Все это увлекательный процесс, в конце которого всех ждет настоящее чудо — цельная история образов и форм, воплощенная в сумках. Команда мастеров вкладывает всю любовь и душу в создание изделий, сшивая их и расписывая вручную.

В начале февраля Ante Kovac представил новую коллекцию — Picasso. Главной темой, давшей название коллекции, стало творчество художника Пабло Пикассо. Восхищаясь великим талантом маэстро, бренд Ante Kovac создал коллекцию, посвященную этому великому художнику, воссоздав стиль его работ и применив его в эксклюзивном дизайне бренда. Как и всегда, художники бренда воспроизвели великие полотна на свой манер, добавив в них неповторимый стиль Ante Kovac.

Тема женственности и работ Пикассо перекликаются в новой коллекции. Одной из главных художественных тем стала картина великого кубиста «Девочка на шаре». В коллекции сумок это хрупкое создание предстало в оригинальном виде на одном из саквояжей и сумке № 68, а также в виде поп-арт коллажа на нескольких сумках и клатчах. Эта девочка стала символом фантазии и искусства, перекликающимся с реальным миром, где она предстает эдаким комиксом на сумке. На изделиях новой коллекции эта героиня общается с другим участником картины «Девочка на шаре» — массивным атлетом, сидящим спиной к зрителям. Она восклицает «I am the art» или «Inspire», вдохновляя обладательницу сумки.

В рисунках коллекции появляются и другие женские персонажи, например Жаклин Рок, которая была женой и музой Пикассо. Также художники бренда придумали свою собственную музу, нарисованную в фирменном стиле Пикассо, и назвали ее Мерибель. На нескольких аксессуарах она предстает с закрытыми глазами, томно вздыхая «Oh Picasso» или признаваясь в любви к Ante Kovac. Сумки с изображением Мерибель созданы в стиле комиксов или в поп-арт стиле.

Бренд Ante Kovac знаменит своими красочными, расписными сумками и саквояжами, но в новой коллекции можно найти и множество аксеcсуаров без ярких рисунков, но с искусным сочетанием цвета и тона. Иногда смелые и дерзкие, но всегда сочные и гармоничные сочетания, впишутся в любой повседневный или выходной образ. Помимо минималистичных сумок в «Picasso» можно найти аксессуары из лаковой кожи, которая впервые появляется в произведениях Ante Kovac. Текстура лаковой кожи делает саквояжи обтекаемыми и необычными, а лаковые клатчи становятся еще более элегантными и стильными.

В коллекции «Picasso» снова появилась фирменная сумка-трансформер, которую так любят постоянные клиенты Ante Kovac. Эта модель сумки появилась в 2007 году, в год, когда зародился бренд, став одной из главных «фишек» мануфактуры. Трансформер состоит из нескольких деталей, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности. В «Picasso» это однотонная повседневная сумка синего цвета, соединенная с абстрактным клатчем. Все детали этого произведения дополняют друг друга, создавая единое целое. Такой аксессуар будет особенно удобен в дальней дороге, когда не хочется занимать много места множеством вещей, при этом нужно иметь при себе и миниатюрный клатч и вместительную сумку.

Каждый раз количество наименований в новой коллекции растет, в линии «Picasso» — 51 одно изделие, на любой вкус и цвет, для любого повода: саквояжи, сумки, портфели, рюкзаки, портмоне, обложки для документов, косметички, клатчи, все это необычной формы и дизайна. Помимо привлекательного внешнего вида и нестандартной формы, изделия бренда функциональны и удобны, о чем со всей серьезностью заботятся конструкторы Ante Kovac.

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