Глюк’оZa и Слава Пантеров для NO ONE

Героями рекламной кампании нового сезона весна-лето 2017 стали певица Глюк’оZа и Dj, сценарист Слава Пантеров.
Глюк’оZа (Наталья Ионова) – одна из самых узнаваемых музыкальных исполнителей в нашей стране. В ее творческом портфолио не только музыкальные хиты, но и яркие актерские работы в кино, например, этим летом в прокат выходит фильм «Трансформер» с участием Глюк’оZы в главной роли. За жизнью и творчеством Натальи следит огромное количество людей – на Instagram певицы подписано более одного миллиона трехсот тысяч человек.
В рекламной кампании NO ONE Глюк’оZа примеряет актуальные образы сезона весна-лето 2017, созданные с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций брендов Casadei, AGL, Ballin, Barracuda и Grey Mer.
Мужскую коллекцию NO ONE представил Слава Пантеров – сценарист, дизайнер и Dj. На снимках запечатлены новые модели брендов Fratelli Rossetti, Moreschi, Rocco P., Brimarts и Pantanetti. Яркая внешность Славы гармонично сочетается как с классической одеждой, так и с неформальной.
Фотограф: Евгений Шишкин
Стилист: Алексей Трунин
Визажист: Алена Моисеева
Прически: Светлана Алпатова
Продюсер: Катя Поличева
Видео: Илья Комаров
Ассистент оператора: Никита Новиков
Монтаж: Антон Моисеенко
www.noone.ru
Тэги: бутик NO ONE, весна-лето 2017, Глюк'oZa, дизайнерская обувь, рекламная съёмка
Смотря этот клип, мысли об однополой любви не появились(по-крайней мере я их не заметила у себя), появилась мысль что режжисер суперпроффесионал, ничего не удавить-не добавить.Короче, я в эстетическом шоке, браво!!!
What can I say, we just enjoy lady gaga .