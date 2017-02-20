Глюк’оZa и Слава Пантеров для NO ONE

20.02.2017 • Видео, Индустрия • : 133

Героями рекламной кампании нового сезона весна-лето 2017 стали певица Глюк’оZа и Dj, сценарист Слава Пантеров.

Глюк’оZа (Наталья Ионова) – одна из самых узнаваемых музыкальных исполнителей в нашей стране. В ее творческом портфолио не только музыкальные хиты, но и яркие актерские работы в кино, например, этим летом в прокат выходит фильм «Трансформер» с участием Глюк’оZы в главной роли. За жизнью и творчеством Натальи следит огромное количество людей – на Instagram певицы подписано более одного миллиона трехсот тысяч человек.

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В рекламной кампании NO ONE Глюк’оZа примеряет актуальные образы сезона весна-лето 2017, созданные с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций брендов Casadei, AGL, Ballin, Barracuda и Grey Mer.

Мужскую коллекцию NO ONE представил Слава Пантеров – сценарист, дизайнер и Dj. На снимках запечатлены новые модели брендов Fratelli Rossetti, Moreschi, Rocco P., Brimarts и Pantanetti. Яркая внешность Славы гармонично сочетается как с классической одеждой, так и с неформальной.

Фотограф: Евгений Шишкин
Стилист: Алексей Трунин
Визажист: Алена Моисеева
Прически: Светлана Алпатова
Продюсер: Катя Поличева
Видео: Илья Комаров
Ассистент оператора: Никита Новиков
Монтаж: Антон Моисеенко

www.noone.ru

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2 Responses to Глюк’оZa и Слава Пантеров для NO ONE

  1. Она:
    16.10.2010 в 04:18

    Смотря этот клип, мысли об однополой любви не появились(по-крайней мере я их не заметила у себя), появилась мысль что режжисер суперпроффесионал, ничего не удавить-не добавить.Короче, я в эстетическом шоке, браво!!!

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  2. Jame Meras:
    03.08.2010 в 11:56

    What can I say, we just enjoy lady gaga .

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