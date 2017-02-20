Глюк’оZa и Слава Пантеров для NO ONE

Героями рекламной кампании нового сезона весна-лето 2017 стали певица Глюк’оZа и Dj, сценарист Слава Пантеров.

Глюк’оZа (Наталья Ионова) – одна из самых узнаваемых музыкальных исполнителей в нашей стране. В ее творческом портфолио не только музыкальные хиты, но и яркие актерские работы в кино, например, этим летом в прокат выходит фильм «Трансформер» с участием Глюк’оZы в главной роли. За жизнью и творчеством Натальи следит огромное количество людей – на Instagram певицы подписано более одного миллиона трехсот тысяч человек.

В рекламной кампании NO ONE Глюк’оZа примеряет актуальные образы сезона весна-лето 2017, созданные с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций брендов Casadei, AGL, Ballin, Barracuda и Grey Mer.

Мужскую коллекцию NO ONE представил Слава Пантеров – сценарист, дизайнер и Dj. На снимках запечатлены новые модели брендов Fratelli Rossetti, Moreschi, Rocco P., Brimarts и Pantanetti. Яркая внешность Славы гармонично сочетается как с классической одеждой, так и с неформальной.

Фотограф: Евгений Шишкин

Стилист: Алексей Трунин

Визажист: Алена Моисеева

Прически: Светлана Алпатова

Продюсер: Катя Поличева

Видео: Илья Комаров

Ассистент оператора: Никита Новиков

Монтаж: Антон Моисеенко

www.noone.ru

Тэги: бутик NO ONE, весна-лето 2017, Глюк'oZa, дизайнерская обувь, рекламная съёмка