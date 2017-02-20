Открытие ресторана Paulaner Bräuhaus Moscow Olympiс

20.02.2017 • Стиль жизни • : 117

Знаменитый во всем мире немецкий пивной бренд с почти 400-летней историей – Paulaner – открыл в Москве второй ресторан с собственной пивоварней.

С момента открытия первого в столице ресторана Paulaner Bräuhaus (Шлюзовая набережная, 2/1) прошло три года и вот открыл двери второй проект – на Олимпийском проспекте – который  обещает поразить гостей не только масштабами – площадь ресторана около 2000 кв. м. — но и аутентичностью атмосферы.

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«Младший брат» разместился в гостинице AZIMUT Отель Олимпик Москва и занимает целых два этажа. Попасть сюда можно с трех входов: со стороны Олимпийского проспекта, со стороны центрального входа в гостиницу и непосредственно из гостиницы. На первом этаже нового Paulaner Bräuhaus отвели место для святая святых – пивоварни, о чем свидетельствуют многочисленные баки, цистерны, чаны и расположенные по периметру пивные бочки. Главный здесь – пивовар бренда Paulaner Маркус Кирканер, специально выписанный из Германии, который ежедневно варит 3 сорта пива: светлое, темное и пшеничное оригинальное.

В центре зала – сцена, на которой будут выступать интересные музыкальные коллективы из Германии и не только. Здесь же и другой атрибут настоящих гуляний по-немецки – огромный столб сине-белого цвета под названием Mein Baum. Согласно немецким традициям, именно он является центром притяжения на любом празднике: вокруг него танцуют, веселятся и, разумеется, распивают пенное свежесваренное пиво. Дополняет дизайн интерьера огромная кованая люстра.

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Если для шумного веселья подходит первый этаж Paulaner Bräuhaus, то желающим уединиться стоит сделать выбор в пользу этажа второго, более тихого и кулуарного. Оба пространства удачно зонированы – здесь могут разместиться как пары, так и большие компании. В интерьере преобладают натуральные материалы, кстати, произведенные исключительно в Германии. Например, стены, пол, мебель – все выполнено из высококачественного дерева.

Кухней проекта заведует Шобин Райнер Вернер. Брецели, сосиски, свиная рулька, стейки, клецки – в меню от шефа есть как уже знакомые по Paulaner Bräuhaus на Шлюзовой набережной блюда, так и абсолютно новые.

Москва, Олимпийский проспект, 18/1, г-ца Azimut Moscow Olympic 4*
Тел.: +7 (495) 380-28-41/42

www.paulaner-brauhaus.ru

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