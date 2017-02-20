Открытие ресторана Paulaner Bräuhaus Moscow Olympiс

Знаменитый во всем мире немецкий пивной бренд с почти 400-летней историей – Paulaner – открыл в Москве второй ресторан с собственной пивоварней.

С момента открытия первого в столице ресторана Paulaner Bräuhaus (Шлюзовая набережная, 2/1) прошло три года и вот открыл двери второй проект – на Олимпийском проспекте – который обещает поразить гостей не только масштабами – площадь ресторана около 2000 кв. м. — но и аутентичностью атмосферы.

«Младший брат» разместился в гостинице AZIMUT Отель Олимпик Москва и занимает целых два этажа. Попасть сюда можно с трех входов: со стороны Олимпийского проспекта, со стороны центрального входа в гостиницу и непосредственно из гостиницы. На первом этаже нового Paulaner Bräuhaus отвели место для святая святых – пивоварни, о чем свидетельствуют многочисленные баки, цистерны, чаны и расположенные по периметру пивные бочки. Главный здесь – пивовар бренда Paulaner Маркус Кирканер, специально выписанный из Германии, который ежедневно варит 3 сорта пива: светлое, темное и пшеничное оригинальное.

В центре зала – сцена, на которой будут выступать интересные музыкальные коллективы из Германии и не только. Здесь же и другой атрибут настоящих гуляний по-немецки – огромный столб сине-белого цвета под названием Mein Baum. Согласно немецким традициям, именно он является центром притяжения на любом празднике: вокруг него танцуют, веселятся и, разумеется, распивают пенное свежесваренное пиво. Дополняет дизайн интерьера огромная кованая люстра.

Если для шумного веселья подходит первый этаж Paulaner Bräuhaus, то желающим уединиться стоит сделать выбор в пользу этажа второго, более тихого и кулуарного. Оба пространства удачно зонированы – здесь могут разместиться как пары, так и большие компании. В интерьере преобладают натуральные материалы, кстати, произведенные исключительно в Германии. Например, стены, пол, мебель – все выполнено из высококачественного дерева.

Кухней проекта заведует Шобин Райнер Вернер. Брецели, сосиски, свиная рулька, стейки, клецки – в меню от шефа есть как уже знакомые по Paulaner Bräuhaus на Шлюзовой набережной блюда, так и абсолютно новые.

Москва, Олимпийский проспект, 18/1, г-ца Azimut Moscow Olympic 4*

Тел.: +7 (495) 380-28-41/42

www.paulaner-brauhaus.ru

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