Лукбук «Urban Scenes» от Violeta by MANGO

Масса плюсов и отсутствие стереотипов plus size – в VIOLETA BY MANGO есть всё, чего ждёшь от коллекции с традиционным размерным рядом. Бренд, который одним из первых в мире выступил за разнообразие форм в самом женственном их смысле, представил коллекцию с моделями до 60-го размерного ряда.

В новой коллекции 2017 есть почти все главные тренды, умело адаптированные для девушек, чьи параметры далеки от модельных.

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Violeta by Mango

Violeta by Mango

Базовый гардероб составляют широкие брюки, свободные рубашки и топы с рукавами три четверти. Для тех, кто не ограничен правилами офисного дресс-кода, в коллекции есть просторные платья с цветочным рисунком в стиле бохо-шик, сарафаны-макси из воздушных, струящихся материалов с драпировками и юбки-колокола с плотным флористическим рисунком.

На контрасте с вещами в классическом стиле – ультрамодные предметы коллекции: юбки с металлическим блеском, кимоно с бахромой, трикотаж с люрексом и все оттенки самого девичьего цвета – от электрической фуксии до конфетного розового.

Тэги: Violeta by MANGO, большие размеры, весна-лето 2017, лукбук, мода 2017