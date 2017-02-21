Осенняя коллекция BANANA REPUBLIC и Оливии Палермо

Banana Republic пересматривает время проведения презентаций на Нью-Йоркской Неделе моды и становится еще более клиентоориентированным: модели из новой коллекции поступят в продажу сразу же после презентации. Бренд поддержал принцип работы «See Now, Buy Now», о котором впервые заговорили в мире моды еще год назад. Эти кардинальные изменения в механике продаж связаны с повышением потребительского спроса в последнее время и демонстрируют естественную эволюцию бренда.

9 февраля Banana Republic совместно с Оливией Палермо представили весеннюю коллекцию 2017 в специальных временных корнерах, расположенных во флагманских магазинах бренда в США. Дизайн каждого поп-ап стора будет отражать неповторимый и уникальный стиль Оливии и ее опыт в индустрии моды. Весь ассортимент лично отбирался Оливией. Вещи из данной коллекции будут доступны для покупки в течение всего года.

Кроме этого, 9 февраля, к началу Нью-Йоркской Недели моды, Banana Republic откроет двери в новые поп-ап сторы в трех крупных магазинах в США – SoHo (Нью-Йорк), The Grove (Лос-Анджелес), Grand Street (Сан-Франциско). Поклонники Оливии Палермо смогут встретиться с ней на специальном мероприятии в фирменном магазине в SoHo. На официальном сайте bananarepublic.com будет идти онлайн-трансляция с места событий.

В рамках дальнейшего сотрудничества Оливия Палермо и Banana Republic анонсируют выход осенней коллекции 2017 года, которую Оливия разработала совместно с командой дизайнеров бренда. Капсульная коллекция будет представлена в сентябре этого года на Неделе моды в Нью-Йорке. Одной из ключевых целей бренда является быстрое информирование клиентов об изменениях в ассортименте магазинов. Несмотря на то, что об осенней капсуле говорится уже сейчас, покупатели увидят ее только в сентябре.

Сама Оливия так комментирует совместную работу с Banana Republic: «Для меня большая честь продолжить сотрудничество с Banana Republic. Нам удалось создать несколько поп-ап сторов и новую капсульную коллекцию. Мы отличная команда: нам удалось найти уникальный подход в работе, который отражается в единстве между моим персональным стилем и общей стилистикой бренда».

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