Уход за мужской кожей от Clinique

Американский бренд Clinique объявляет о запуске международной кампании в поддержку мужской линии ухода Clinique for Men. В кампании примут участие актер Дэниел Дэ Ким и писатель Левисон Вуд.

В основе концепции линии Clinique for Men — уверенность в том, что каждый, вне зависимости от жизненной ситуации, достоин иметь великолепную кожу. Именно на этом основан простой и честный подход к уходу за кожей. Кампания Clinique For Men при поддержке двух выдающихся мужчин поддерживает тех, кто живет полной жизнью и следует за своей мечтой.

Мужчины, вдохновленные идеей кампании #BehindTheFace, воплощают идеалы линии Clinique for Men. Это искренние, успешные, уверенные в себе и заботливые люди. Каждый из них ведет образ жизни, для поддержания которого им необходима простая и качественная система ухода за кожей.

Дэниел Дэ Ким — сын корейских иммигрантов, которые приехали в США, имея всего 200 долларов в кармане. Они прошли трудный путь, в результате которого Дэниел сумел воплотить свою мечту в жизнь. Дэ Ким — актер и режиссер, символ азиатско-американской культуры. Он расширяет представления зрителя об американце азиатского происхождения, стирает исторические барьеры, стереотипы и расовые предрассудки.

Левисон Вуд — путешественник, фотограф и автор бестселлеров, родом из Великобритании. Левисон посетил 90 стран, побывал в Гималаях и долине Нила. Этот страстный путешественник и исследователь создал уникальное пространство, благодаря которому люди из разных уголков мира вдохновляются и узнают что-то новое.

В основе кампании — истории Дэниела и Левисона. Clinique следует за ними в повседневной жизни, демонстрирует, как им удается осуществлять свои мечты и что делает их поистине уникальными личностями. Задача кампании #BehindTheFace линии Clinique For Men — вдохновлять мужчин быть собой и следовать за своими устремлениями.

Линия Clinique For Men с 1976 года помогает мужчинам оставаться уверенными в себе, что невероятно важно в современном мире, который предъявляет жесткие требования к внешнему виду мужчины и его умению находить баланс между работой и личной жизнью.

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