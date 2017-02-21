Масленица на Новой Голландии

21.02.2017 • Стиль жизни • : 44

23 — 26 февраля 2017

С 23 по 26 февраля 2017 г. на Новой Голландии пройдет Масленица. В эти дни в гриль-баре рядом с травяным садом будут печь блины с солеными и сладкими начинками: сгущенным молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей с грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананами. В ресторане Kuznya House и кафе-кулинарии «Волконский» Deli все четыре дня будут действовать специальное блинное меню.

Творческая Мануфактура «П.Т.Х» предложит серию мастер-классов для взрослых и детей. Все пришелшие в Павильон смогут сделать дымковские игрушки, собрать книгу с народными приметами, сшить костюмы для хороводов и проводов зимы, а также склеить праздничные маски.

Сжигание чучела Масленицы будет выполнено в современной интерпретации с использованием безопасных холодных пиротехнических залпов и фигуры-трансформера. В проводах зимы смогут принять участие все гости острова, а также те, кто создал маски и костюмы на прошедших мастер-классах.

Участие в мероприятиях в рамках «Масленицы на Новой Голландии» бесплатное для всех посетителей острова. Полное расписание — на сайте www.newhollandsp.ru.

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