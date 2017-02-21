Линия украшений Дениса Симачева Hooligan

21.02.2017 • Шопинг • : 129

Денис Симачев выпустил коллекцию серебряных украшений Hooligan. Кастеты, пистолеты: лучший подарок для всех, кто знает, что мир моды уже год сходит с ума от стиля постсоветских «пацанов с района».

Hooligan-moscow2

www.instagram.com/hooligansimachev/

Hooligan-moscow

Крамольная ювелирная линия нового мужского бренда Дениса Симачева – посвящение романтике «реальных пацанов»: брутальные цепи и браслеты, перстни и запонки, хулиганские подвески-метки из серебра 925 пробы с говорящими названиями — «Боксерская перчатка», «Бутылка», «Кастет», «Кольт», «Макаров», «Лимонка».

Hooligan можно купить онлайн в Poison Drop:

http://poisondrop.ru/designers/hooligan-moscow/

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