Косметику Natura Siberica теперь можно приобрести в интернете

На сайте www.naturasiberica.ru начал работу первый официальный интернет-магазин марки натуральной косметики Natura Siberica с доставкой по всей России.

В интернет-магазине представлены как уже полюбившиеся серии (Oblepikha Siberica Professional, Sauna & Spa, Natural & Organic, Caviar, Natura Siberica Men и многие другие), так и абсолютно новые линии – Natura Siberica Copenhagen, Natura Siberica Faroe, Natura Siberica Saarema, Natura Siberica & Alladale.

Доставка осуществляется курьером или «Почтой России» со склада в Москве в любую точку страны.

В первый месяц работы магазина действует специальная акция: доставка любого заказа на сумму от 1500 рублей в любую точку России осуществляется бесплатно.

www.naturasiberica.ru

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