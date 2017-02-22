«Цветок пустыни» Patrizia Pepe, весна-лето 2017

22.02.2017 • Мода • : 43

Новая рекламная кампания Patrizia Pepe весна-лето 2017 — #DESERTFLOWERSFESTIVAL

Итальянский бренд Patrizia Pepe представляет рекламную кампанию сезона весна-лето 2017, где в объективе известного фотографа Алессио Бользони передается чувство безграничной свободы и легкости.

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Отправной точкой коллекции стала цветочная пустыня: особое место среди песчаных дюн и цветущих бутонов, где больше не существует границ между музыкой, изобразительным искусством и модой. Эта дизайнерская идея нашла свое отражение в трехмерных графических узорах и принтах, контрастной игре цветов, летящих тканях и мерцающих пайетках. Особого внимания заслуживает коллекция аксессуаров, а именно – сумок. Яркие краски и приглушенные тона, словно блики радуги, превращают сумки Patrizia Pepe в важную деталь весеннего и летнего образов. Наряду с легендарными моделями Lock из сафьяновой кожи, в коллекции представлены аксессуары с отделкой из оргстекла, металла, блесток, нейлона и денима.

Красочная серия фотографий от Алессио Бользони дополнена динамичным видео, которое живописно передает общую концепцию новой коллекции итальянского бренда.

Магазины Patrizia Pepe:

ТЦ «Крокус Сити Молл»
Красногорск, ул. Международная, 8

ТЦ «Метрополис»
Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 1

patriziapepe.com/ru

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