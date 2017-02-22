Марка URA: для поклонниц стиля спорт-шик

В преддверии весны молодая марка из Москвы URA выводит на российский рынок дизайнерскую женскую одежду в стиле спорт-шик. Официальный старт продаж первой коллекции намечен на 26 февраля.

Ассортиментная концепция позволяет составлять комплекты как для динамичного образа жизни в ритме мегаполиса, так и для отдыха на природе и занятий спортом. Брюки, юбки, кроптопы, бомберы, леггинсы, толстовки, свитшоты, спортивные костюмы, худи – все вещи легко компонуются друг с другом и дополнят любой образ в стиле спорт-шик. Основные цветовые сочетания коллекции URA: лаконичный черно-белый, актуальный хаки, нежный молочный, универсальный бежевый. Компания URA работает как с оптовыми, так и с розничными покупателями.

Основатель марки URA Ирина Кадакова знает о спорте и моде не понаслышке: спортивное прошлое и работа в fashion-индустрии позволили ей накопить достаточно опыта для создания собственной марки URA Sport&Chic. В преддверии весны она представит покупательницам первую коллекцию женской одежды.

«Спорт-шик это своего рода игра различных стилистических компонентов, а также отражение ироничного и позитивного взгляда на жизнь. В основе популярности стиля лежит множество факторов: мода на здоровый образ жизни, уход от чопорности, строгих правил и офисного дресс-кода, потребность не только в комфорте, но и в самовыражении через одежду. В стилистическом дуэте спорт-шик «спорт» отвечает за удобство и функциональность, а «шик» подразумевает собой умение неординарно и со вкусом миксовать казалось бы не сочетаемые вещи».

«URA Sport&Chic – это больше чем просто спорт и функциональность, это определенный образ жизни, стремление подчеркнуть свою индивидуальность и отказ от выбора между удобством и стилем. В коллекции мы используем исключительно высококачественные экологичные ткани, что также ценят покупательницы».

Дизайнер марки URA Алена Полянская имеет большой опыт в сфере создания спортивной одежды: «Мы исходим из потребностей рынка и используем в коллекции только самые востребованные модели. С ростом онлайн-продаж, когда у покупателей есть большой выбор и возможность для сравнения, особенно важно делать акцент не только на самом бренде, но и на неповторимом дизайне каждой модели. Мы совмещаем функциональность и моду, возможность не только чувствовать удобство и комфорт, но и выражать свою индивидуальность и характер через одежду».

www.na-ura.com

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