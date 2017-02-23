Коллекция мужской обуви BARRETT 2017

Одна из старейших итальянских обувных фабрик Barrett в этом году отмечает 100-летие – на протяжении века лучшие мастера своего дела виртуозно экспериментируют с классическими формами. В новом сезоне дизайнеры Barrett обратились к другому источнику вдохновения и решили создавать произведения искусства в буквальном смысле: коллекция весна-лето 2017 — своеобразная дань уважения ключевым художественным направлениям XX века. Градиенты, простые геометрические формы, всплески цвета — если бы именитые авангардисты создавали обувь, она бы выглядела именно так.

Фирменные модели марки — мокасины, лоферы, броги и монки — отходят от привычной формальности. Мокасины с круглым мысом из плетеной телячьей кожи, тиснение и фактурная замша на элегантных двуцветных лоферах с кисточками, тяжелые броги с градиентом: способность переосмыслять классику по-новому каждый сезон – отличительная черта Barrett.

Адреса бутиков Frame Moscow:

Галерея «Модный сезон», Охотный ряд, 2, тел. +7495 780 28 70

ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл., тел. +7495 981 90 35

Галереи «Времена Года», Кутузовский проспект, 48, тел. +7495 666 21 63

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