«Тропическая» эксклюзивная коллекция Loriblu

Итальянский бренд Loriblu довольно часто использует природные мотивы для создания лимитированных линий обуви. На этот раз вдохновением для капсульной коллекции послужили пейзажи тропических островов.

Выбирая модели из линии Tropical, вы следуете последним трендам, не теряя при этом своей неповторимости. Даже ультрамодным и самым популярным моделям дизайнеры придали изюминку, способную подчеркнуть вашу индивидуальность. Трудно будет остаться незамеченной в кроссовках или босоножках на платформе с изображением экзотических фруктов и растений.

Ключевой принт коллекции – пальмовый лист. Зелёные ветви раскинулись на экстравагантных гладиаторах из белой кожи. Эффектные босоножки подчеркнут изящество ножек и станут прекрасным дополнением к лаконичному платью А-силуэта или платью-рубашке.

Для образа в стиле casual дизайнеры предлагают белые сандалии в спортивном стиле. А для вечернего выхода – босоножки на шпильке, главной деталью которых стал всё тот же пальмовый лист.

Ещё один интересный принт – экзотические фрукты: декоративные арбузные дольки, бананы и ананасы, выполненные из кожи и замши и дополненные сверкающими кристаллами. Экзотический фруктовый микс украшает сандалии на спортивной подошве, ультрамодные кроссовки без шнуровки и босоножки на танкетке.

Фирменный лазурный цвет Loriblu теперь можно увидеть не только на подошве: в коллекции есть и однотонные синие сандалии на плоском ходу, и босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками холодного лазурного и огненного оранжевого цветов. Игра контрастов – одна из отличительных особенностей «тропической» линии.

Все модели коллекции Tropical выпущены в ограниченном количестве.

Тэги: Loriblu, весна-лето 2017, дизайнерская обувь